Italijanski odbojkarski strateg Alberto Giuliani v novi sezoni ne bo več vodil moške turške reprezentance. "S trenerjem Albertom Giulianijem smo imeli 1+1 letno pogodbo, a skupaj smo se odločili, da se razidemo. Zahvaljujemo se mu za njegovo predano delo in ves doprinos," so na božični dan zapisali pri Turški odbojkarski zvezi.

Italijan, ki je ravno včeraj dopolnil 59 let, je turško reprezentanco prevzel letos, z njo osvojil evropsko ligo in challenger cup. Posledično so si Turki za prihodnje leto zagotovili premierni nastop v ligi narodov.

Turška zveza je poskrbela, da bo Antalya prizorišče enega od prvih turnirjev lige narodov 2024. Med 21. in 26. majem bodo tam ob gostiteljici igrale še Slovenija, Poljska, ZDA, Francija, Nizozemska, Kanada in Bolgarija.

Kdo bo takrat vodil Turke, ki še niso obupali nad olimpijskimi igrami, uradno še ni znano.

Turki bodo prihodnje leto prvič igrali v ligi narodov. Foto: CEV

Giuliani je bil med letoma 2019 in 2021 selektor slovenske reprezentance, ki jo je dvakrat vodil v finalu prvenstva stare celine in z njo dvakrat osvojil srebrno odličje. Na zadnjem prvenstvu ji je s Turčijo v osmini finala povzročil kar nekaj težav, premoč so Slovencem Turki priznali šele po tie-breaku.