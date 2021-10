Slobodan Kovač ni več selektor Srbije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kovač je na selektorski stolček sedel leta 2019 in nasledil Nikolo Grbića le deset dni pred začetkom evropskega prvenstva, na katerem so nato Srbi osvojili zlato medaljo, ko so v finalu v Parizu premagali Slovence.

Po naslovu evropskega prvaka je sledil neuspeh v kvalifikacijah za olimpijske igre Tokio 2020, v ligi narodov pa so letos Srbi zasedli šesto mesto, na EP pa četrto.

Pred Srbijo na slovenskem selektorskem stolču

Kovač je marca 2017 prevzel vodenje sloveske izbrane vrste, a se nato v začetku 2019 od nje tudi uradno poslovil. Nasledil ga je Alberto Giuliani, ki je Slovence dvakrat zapored popeljal do srebra na evropskem prvenstvu. Po zadnjem je pogodba o sodelovanju z Odbojkarsko zvezo Slovenije potekla. Kdo bo v prihodnje vihtel slovensko taktirko, uradno še ni znano.