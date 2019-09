Začetek lova na odličje: Še pred nekaj leti si je bilo to nemogoče zamisliti

Pred začetkom EuroVolleyja 2019 in pred uvodno tekmo ( danes ob 20.30 proti Belorusiji ) slovenske reprezentance smo za nekaj misli na to temo povprašali tudi nekdanjega selektorja Luko Slabeta in dolgoletnega reprezentanta Jasmina Čuturića. Oba se strinjata, da je že organizacija takega tekmovanja v Sloveniji nekaj posebnega in da imajo fantje lepe možnosti za osvojitev tako želenega odličja na domačih tleh.

Luka Slabe, nekdanji slovenski selektor, zdaj pa pomočnik selektorja pri ameriški ženski reprezentanci:

Gostiti evropsko odbojkarsko prvenstvo je izredno lepo priznanje za celoten slovenski šport, ne samo za slovensko odbojko. Še pred nekaj leti si je bilo nemogoče zamisliti Slovenijo tekmovati na EP, kaj šele osvajati medalje in gostiti tako prestižno prvenstvo.

Igrati v domači dvorani pred svojimi navijači je lahko velika prednost, seveda pa lahko tudi dodatno breme. Prednosti so predvsem v tem, da igralci spijo v svojih posteljah, uživajo njim poznano hrano in se izognejo daljšim potovanjem. Trening ni isto kot sama tekma in gre za nekaj povsem drugega. Prav zaradi tega je izredno težko napovedati, kako se bo ekipa odzvala na izziv, ki ga predstavljajo podobne tekme, dokler ekipa ni neposredno izpostavljena temu okolju. Ravno uspešnost spopada s tem posebnim pritiskom ponavadi naredi razliko med zmago in porazom, med dobrimi in vrhunskimi ekipami.

Slovenija se bo najverjetneje brez večjih težav uvrstila v četrtfinale prvenstva. Za kaj več pa bo treba počakati na to, kakšnega tekmeca prinesejo četrtfinalni dvoboji. Ne glede na nasprotnika ima Slovenija lepe možnosti za uvrstitev v boj za medalje. Za ta uspeh bo treba uporabit vseh 14 igralcev, ki so na razpolago.

Celotni ekipi z mojo družino želimo čim več športnega uspeha, slovenskim navijačem pa ogromno užitkov ob spremljanju evropskega prvenstva. Na žalost prvenstva ne bom imel priložnosti spremljati, saj istočasno z reprezentanco ZDA igramo na svetovnem pokalu na Japonskem.

Tudi Jasmin Čuturić verjame, da se lahko fantje vmešajo v boj za kolajne. A ne bo lahko, poudarja. Foto: Bojan Puhek

Jasmin Čuturić, nekdanji slovenski reprezentant, zdaj pa selektor in tehnični direktor slovenske reprezentance na mivki:

Za začetek velika pohvala Odbojkarski zvezi Slovenije, da je tej generaciji reprezentantov omogočila igranje tako velikega tekmovanja, kot je EP, na domačih tleh. Mislim, da se igralci tega zavedajo in s svojim profesionalnim odnosom vsak dan trudijo, da na prvenstvu pokažejo vrhunsko formo.

Velika prednost za naše fante bi bila, če bodo Stožice polne. Tega si vsi želimo in seveda upamo, da bo tako. Tako, kot se je dalo v teh dneh že večkrat prebrati, tudi sam menim, da si slovenski odbojkarji to zaslužijo.

Prav je, da si naša reprezentanca postavi visoke cilje. Imeli bodo res težko delo, vendar so navajeni pritiska. Sposobni so dobre igre, in če bo še dvorana polna, potem lahko pričakujemo boj za najvišja mesta.

Časa za odkrivanje tople vode ni. Moj nasvet je, da naj delajo to, kar že nekaj let - ponosno in s pravim odnosom zastopajo barve Slovenije. Za konec pa le še to, kot bi sami rekli: "Work hard, play harder."

Katero mesto bodo na EuroVolleyju 2019 zasedli slovenski odbojkarji? 1. mesto. 40,95% +

2. mesto. 3,45% +

3. mesto. 9,48% +

4. mesto. 2,59% +

Uvrstili se bodo v četrtfinale. 34,91% +

Uvrstili se bodo v osmino finala. 4,74% +

Obstali bodo v skupinskem delu. 3,88% +

