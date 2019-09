V živo: čas za prvi derbi, dvoboj nekdanjih slovenskih selektorjev

Danes bo na evropskem prvenstvo v odbojki na sporedu kar deset tekem. Slovenski odbojkarji, ki so uvodni dan odpihnili Beloruse, imajo prost dan, medtem ko bodo prvi favoriti v skupini C, branilci naslova Rusi igrali proti Belorusiji. Za prve točke v skupini se bodo udarili tudi Turki in Severni Makedonci. Prve tekme bodo na sporedu tudi v skupini B in D, kjer bomo že prvi dan priča derbiju med Nemčijo in Srbijo. ki ju vodita nekdanja slovenska selektorja Andrea Giani in Slobodan Kovač. Nemci so aktualni evropski podprvaki.