Nekdanji slovenski selektor na klopi Fenerbahčeja

Nekdanji selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance Slobodan Kovač je novi trener odbojkarjev Fenerbahčeja iz Istanbula. Lani je 57-letni Srb Halkbank iz Ankare pripeljal do naslova v ligi in v pokalu, zdaj je v Fenerbahčeju zamenjal Kerema Erilmaza.

Kovač je bil selektor Slovenije med letoma 2017 in 2019. Vodil je tudi izbrani vrsti Irana in Srbije, v klubski konkurenci pa Radnički iz Kragujevca, italijanski Perugio in Latino, ruski Belgorod ter poljska kluba Jastrzebski Wigiel in Skra Belchatow.

Trenutno je Fenerbahče na sedmem mestu turške prvenstvene razpredelnice.

Preberite še: