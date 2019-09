Selektor pozdravil izgubljen niz proti Finski

Po novi zmagi slovenske izbrane vrste je selektor Alberto Giuliani ponovno z nasmehom stopil pred sedmo silo. "Malce smo izgubili fokus le v tretjem nizu, a smo se borili do konca in na koncu zasluženo prišli do nove zmage," je povedal Italijan na slovenski klopi.

Slovenci so tudi proti Fincem zadržali formo in visok nivo igre, ki so jo prikazali proti Belorusom. Vse je šlo bolj ali manj gladko do tretjega niza, ki so ga na koncu po visokem zaostanku (15:20) in velikem preobratu nesrečno izgubili. "Kot sem že po prvi tekmi proti Belorusiji povedal, vsaka tekma je zgodba zase. Pred začetkom sem naredil veliko zamenjav v prvi postavi in mislim, da so fantje, ki so dobili zelo izkazali. Malce smo izgubili kompas le v tretjem nizu, ko so nam Finci ušli, a se nismo predali in borili do konca. Ni veliko manjkalo, da bi dobili tudi tega in zmagali s 3:0," je nadaljeval Giuliani.

Izgubljenega niza pa ni objokoval, temveč ga celo pozdravil: "To je lahko tudi pozitivno, saj smo videli, kako se ob tem odzovejo igralci. Videli smo reakcijo fantov, s katero sem zelo zadovoljen. Po izgubljenem nizu se niso razpadli, pač pa v četrtem nizu spet pokazali zobe in tekmo mirno pripeljali do konca."

V primerjavi s tekmo proti Belorusiji je v prvi postavi naredil tri zamenjave. "Turnir je dolg, ne vem, koga bi na igrišče poslal, če bi igrali finale proti Poljakom ali Rusom, a glede na to, da ni šlo za tako močnega turnirja, smo se odločili, da malce rotiramo. Ni bilo slabo, menim, da smo se prav odločili," je še dodal nasmejani Italijan.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Finsko (foto: Grega Valančič / Sportida):

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Več sledi ...

Preberite še: