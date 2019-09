Slovencem še finski skalp

Po navdušujoči predstavi proti Belorusiji in gladki zmagi s 3:0 so slovenski odbojkarji v odličnem vzdušju na tribunah premagali še nevarno Finsko. Ta se je sicer na krilih svojih številnih navijačev, ki so igralcem nudili lepo spodbudo, nekoliko bolj upirala kot Belorusi, toda na koncu je vendarle priznati, da so bili Slovenci boljši. Varovanci Alberta Giuliani so imeli odličen sprejem, dobro so servirali, v drugem in tretjem nizu pa so naredili nekoliko preveč napak, predvsem v napadu, kar so tekmeci s pridom izkoriščali.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Finsko (foto: Grega Valančič/Sportida):

Napoved, da bo selektor nekoliko pomešal začetno postavo, se je uresničila. Za razliko od prve tekme v prvo postavo uvrstil Gregorja Ropreta in brata Štern, na klopi so ostali Dejan Vinčić, Mitja Gasparini in Klemen Čebulj. Postava je potrebovala nekaj časa, da ujela pravi ritem, saj sta se ekipi na začetku tekme ves čas izmenjavali v vodstvu. Do prve nekoliko bolj prepričljive prednosti so prišli domači, ki so po točki kapetana Tineta Urnauta povedli s 13:10, niz pa so dokončno odločili servisi bratov Štern, Tonček je poskrbel za štiri zaporedne točke in vodstvo 21:15, njegovo delo pa je dokončal Žiga, z njegovim asom je Slovenija povedla s 24:16, kar je bilo več kot dovolj za vodstvo z 1:0.

Začetek drugega niza je napovedoval, da bodo domači tekmece strli prej kot v prvem. Po asu Jana Kozamernika je bilo na semaforju 6:2, toda Skandinavci se niso predali. Znižali so zaostanek, enako so storili tudi po zaostanku 10:14. Slovencem so ves čas dihali za ovratnik, v končnici prišli do prvega izenačenja na 21. točki, takoj zatem pa tudi povedli. A prvo zaključno žogo so si po finski napaki priigrali gostitelji, niso je izkoristili, zato pa so po zaslugi bloka Vinčića, ki je tako kot Gasparini v igro vstopal v končnicah nizov, drugo.

Foto: CEV

Tretji niz se je začel z vodstvom gostov s 4:1, vodili so tudi z 11:7 in celo s 16:11. Toda občinstvo igralcem enostavno ni pustila, da bi se predali. Vztrajno so se približevali, po treh blokih Kozamernika prišli na 20:21. Kozamernik bi bil zagotovo glavni junak niza, če bi ga Slovenija dobila, saj je asom tudi izenačil na 23:23. Nekaj trenutkov pozneje so Slovenci prišli do zaključne žoge, vendar kot da bi jim zmanjkalo moči so naredili dve napaki, po zgrešenem napadu Alena Pajenka so do zaključne žoge prišli tekmeci, Pajenka pa je nato posnemal še Gasparini.

Toda domače to ni spravilo s tira. Stopili so skupaj in četrti niz, ki sta ga Vinčić in Gasparini začela, odprli z vodstvom 6:1. Po asu Vinčića je bilo že 15:9, nekaj trenutkov pozneje je prednost znašala že devet točk. Finci so bili na kolenih, do konca se niso več resneje približali.

V nedeljo se bodo Slovenci merili s Turki.

Slovenija : Finska 3:1 (18, 24, -24, 15) Dvorana Stožice, gledalcev 7863, sodnika: Petrović (Srbija), Rajčević (Hrvaška). Slovenija: T. Štern 7, Pajenk 9, Kozamernik 13, Šket, Gasparini 4, Vinčić 3, Štalekar, Ž. Štern 15, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut 21, Čebulj. Finska: Tervaportti 2, Siltala 3, Kerminen, Ronkainen 2, Suihkonen 8, Krastins 4, Siirilae 3, Sivula 1, Sinkkonen 3, Kaislasalo 12, Kaurto 5, Porkka 2, Lankinen, Ivanov 2.

