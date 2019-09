Fantastična podaja z nogo, ki je navdušila ljubitelje odbojke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Akcija Čebulja in Gasparinija zaokrožila po spletu

Lepih in atraktivnih akcij slovenske odbojkarske reprezentance pri zmagi nad Belorusijo ni manjkalo in težko je izbrati najlepšo. Zagotovo v ožji izbor spada podaja z nogo Klemna Čebulja, ki jo je v točko pretopil zelo razpoloženi Mitja Gasparini.

Po beloruskem napadu sta se žoge kljub zamujenemu bloku dotaknila Jan Kozamernik in Klemen Čebulj, še preden je žoga padla na tla, pa je Klemen posredoval z nogo in žogo v slogu najboljših podajalcev poslal do Mitje Gasparinija. Ta je brez težav dosegel novo točko za Slovenijo. Poglejte si fantastično akcijo, ki je hitro zaokrožila po spletu.

⚽ Nogometaš Klemen Čebulj 💪 Ej, Nogometna zveza Slovenije, kaj mislite o tem predložku? 🤯🔥 Po koncu EuroVolley 2019 vam z veseljem posodimo Klemen Cebulj za kakšno tekmo. 😉⚽🙌 Objavil/a EuroVolley 2019 - Slovenia dne Petek, 13. september 2019

