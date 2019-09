Pred Finsko in navijaškim spektaklom: Mi nismo Makedonija!

Težko je reči, ali so Finci boljši od Belorusov, tega niso znali odgovoriti niti slovenski reprezentanti, dejstvo pa je, da gre za povsem drugačno ekipo, ki je odlična v obrambi. "Gre za dobro tehnično podkovano ekipo, ki ne dela veliko napak in za razliko od Rusov in Belorusov ne igra na moč. Igrajo bolj pametno, zato bomo morali biti tudi mi zelo potrpežljivi," o Fincih pove pomočnik slovenskega selektorja Alberta Giulianija, Sebastijan Škorc.

Fince krasi ekipna igra, izstopajočega posameznika nimajo. "Zvezdnika nimajo, igrajo kot ekipo, če mene vprašate, je še najboljši posameznik. libero Lauri Kerminen, ki je igra v Rusiji, ostali pa... Nimamo izrazitega zvezdnika, ki bi lahko sam igral, to je dejstvo," dodaja.

"Taktika? Ne odkrivajmo tople vode."

Sebastijan Škorc je prepričan v uspeh proti Finski, ne samo to. Foto: Osebni arhiv Sebastijana Škorca Taktični načrt je jasen. "Taktika? Ne odkrivajmo tople vode, če želiš biti uspešen, moraš blesteti v bloku in obrambi in biti dober na servisu. To so pač osnove odbojke, Če nekoga prisiliš, da napada iz treh metrov, si že veliko naredil. Vemo, kaj je naša naloga," ne dela nikakršne drame pred večernim dvobojem s Finsko, ki je tako kot Slovenija na prvi tekmi prišla do prve zmage.

"Smo favoriti skupine. Od tega ne bežimo"

A tega slovenskega tabora ne skrbi, zmagi nad Severno Makedonijo ne dajejo veliko pomena: "Kako so Finci premagali Makedonce, nas ne zanima, mi nismo Makedonci, oni so lahko srečni, da smo tukaj, mi pa vemo, po kaj smo prišli. Mi in Rusi smo favoriti skupine in od tega ne bežimo. Zavedamo se, kaj je naša dolžnost in tega ne bomo skrivali. Ob tem pa poudarjam, da nikogar ne podcenjujemo, a dejstvo je, da določene ekipe niso na našem nivoju in to bomo pokazali tudi na igrišču," napove slovenski plaz že od prve točke naprej. "Gledati moramo na to, da se hitro zmaga, saj moramo varčevati z močmi, turnir bo dolg, čaka nas osem, devet tekem in to šala," opozarja.

Že na prvi je bilo vzdušje, danes pa se bo tudi s pomočjo Fincev vse skupaj nadgradilo. Foto: Grega Valančič / Sportida

Pričakuje se več kot sedem tisoč navijačev

Na prvi slovenski tekmi proti Belorusiji se je zbralo 4500 navijačev, proti Fincem jih prireditelji pričakujejo skoraj še enkrat več, od tega blizu dva tisoč gostujočih navijačev, ki so znani po tem, da ne varčujejo s svojimi glasilkami. "To je samo dobro. Želja vsakega je igrati pred polnimi Stožicami. Videli ste, kako lepo zadoni, ko se zberejo navijači. Veselim se že tekme, več bo gledalcev, bolje bo," še za konec pogovora po Škorc.

Obračun med Slovenijo in Finsko bo na sporedu danes ob 20.30.

