Izkušeni bloker: Brez pripomb, za nami je res dober večer #video #foto

"Začetek je bil nervozen, nato pa smo se sprostili in na koncu zasluženo zmagali. Prva tekma je najtežja, zato je še toliko večji uspeh, da smo turnir začeli v slogu, kot smo ga," je bil po zmagi nad Belorusi zadovoljen tudi Alen Šket, a dodaja, da to še ni maksimum slovenske izbrane vrste. "Še vedno imamo rezerve, naredili smo še nekaj neumnih napak, a generalno gledano, ni bilo slabo," še pove.

Šket je ob prvokategornikoma Tinetu Urnautu in Klemnu Čebulju začel na klopi, a na koncu tudi sam okusil, kako je igrati pred dodobra napolnjenimi Stožicami. "Bilo je res lepo igrati. Uživali smo. Nismo pričakovali tako lahke zmage, saj so Belorusi dva meseca nazaj pokazali mnogo več. Zna biti, da so se nas tudi malce ustrašili, a to nas ne zanima, prva zmaga je tukaj. Gremo naprej."

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Belorusijo (foto: Grega Valančič/Sportida):

Pajenk: Za nami je dober večer

Odlično tekmo proti Belorusiji je imel tudi izkušeni Alen Pajenk. "Ne samo jaz, mislim, da smo prav vsi, od prvega do zadnjega pokazali, kako odlični smo. Napakic je bilo nekaj, a teh tako malo, da jih nimam smisla omenjati. Če bo tako tudi na preostalih tekmah, bi to kar podpisal. Za nami je res dober večer," je potrdil razlog za velik optimizem pred nadaljevanjem tudi odlični bloker.

Naslednja zapreka bo Finska

Naslednji nasprotnik Slovenije bo Finska, ki bo imela tudi bučno podporo s tribun. Prišlo naj bi več kot 1000 finskih navijačev. "Čaka nas dan počitka, kjer se bomo skušali kar se da dobro spočiti. V naših mislih pa so že Finci, ki jih bomo dobro analizirali, a če bomo tako igrali kot proti Belorusiji, ne bo težav," ni dolgovezil Pajenk in za konec v Stožice povabil navijače, da jih pridejo podpret, sam pa je obljubil zmago.

Dvoboj med Slovenijo in Finsko bo v soboto ob 20.30.

