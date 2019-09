Rusi že počivajo za spopad s Slovenci, Francozi brez Ngapetha razbili Bolgare

Po ponedeljek so imeli slovenski odbojkarji prost dan, zato pa so bili na delu številni drugi. Rusi po zmagi nad Finsko že čakajo na sredin obračun s Slovenci, ki jih še pred tem v torek ob 17.30 čaka spopad s Severno Makedonijo. Ta je bila v ponedeljek boljša od Belorusije in pokazala, da gre za zelo nevarno tekmico.

V skupini A, s katero se bo v izločilnih bojih križala slovenska skupina, je Francija brez pomoči Earvina Ngapetha s 3:0 razbila Bolgare, Grki pa so po zmagi nad Romuni prišli do prvih točk na tem turnirju in ostajajo v boju za osvojitev četrtega mesta, ki še vodi v izločilne boje.

V skupini B so Srbi do tretje zmage prišli proti Špancem, Nemci, ki jih vodi Andrea Giani, so v pomembnem dvoboju za napredovanje ugnali Avstrijce.

V skupini D so aktualni svetovni prvaki Poljaki prvo mesto potrjevali proti Čehom in prišli do nove lahke zmage, Ukrajinci pa so z zmago nad Črno goro z eno nogo in pol že v izločilnih bojih.

Evropsko prvenstvo, moški, 5. dan:

Skupina C - Slovenija:

Lestvica:

Skupina A - Francija:

Lestvica:

Skupina B - Belgija:

Lestvica:

Skupina D - Nizozemska:

Lestvica:

