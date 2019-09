Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovence čaka začetek in pol. Družba na Poljskem bo res smetana evropske odbojke.

Slovence čaka začetek in pol. Družba na Poljskem bo res smetana evropske odbojke. Foto: Grega Valančič/Sportida

Svetovna odbojkarska federacija (FIVB) je v Lozani oznanila vse turnirje 3. izvedbe komercialne lige narodov, kjer bodo po julijski zmagi na pokalu Challenger v Stožicah nastopili tudi slovenski odbojkarji. Slovenci bodo prvi turnir odigrali na Poljskem, poleg domačinke pa bodo njihovi tekmeci še Srbi in Italijani.

Ligo narodov bomo spremljali tudi v Sloveniji, in sicer tretji konec tedna, ko bodo na sončno stran Alp prišli Francozi, Kanadčani in Rusi, ki so dobili obe dozdajšnje izvedbe tega tekmovanja.

Poleg igranja na Poljskem čaka četo Alberta Giulianija še odhod na Kitajsko in Iran. Na Kitajskem bodo njene nasprotnice ob domačinih. Argentina, Gianijeva Nemčija in Argentina, v Iranu pa se bodo udarili še z Brazilijo in Avstralijo.

Gostitelji turnirjev in njihovi tekmeci:

Foto: FIVB

Preberite še: