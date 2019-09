Kapetan z veliko začetnico, brez katerega si je nemogoče predstavljati Slovenijo

Tega se še kako dobro zaveda tudi slovenski selektor Alberto Giuliani, ki mu podobno kot njegovim predhodnikom na slovenski klopi, ni težava zamenjati pet igralcev, le če na igrišču ostane kapetan, ki je trenutno pri slovenski izbrani vrsti nedotakljiv. Ne zaradi težkega in problematičnega karakterja, kot bi morda kdo mislil, pač pa zaradi že v uvodu omenjenih besed in številk.

Ob takšnih navijačih za slovenske odbojkarje ni izgubljena prav nobena žoga. Foto: Grega Valančič/Sportida

Le uživa in igra na spremljavo fantastičnih navijačev

"Uživam na igrišču, kot že dolgo nisem. Enako velja tudi za moje soigralce, saj je pred takimi navijači res fantastični igrati. To, kar so nam v zadnjih dneh pripravili navijači, je res nekaj neverjetnega. To vzdušje nam daje še dodatno moč, da umiramo na igrišču in se borimo za vsako žogo. Naše glave so le pri naslednji točki in prav vsa energija gre v vsako izmed njih. Menim, da je to edini način, da se igra najboljša odbojka, ki jo premoreš," se v svojem kapatenskem slogu ni želel izpostavljati, pač pa je govoril v množini in potrdil, da fantje dihajo kot eno.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Turčijo (foto: Grega Valančič / Sportida in CEV):

1 / 47 2 / 47 3 / 47 4 / 47 5 / 47 6 / 47 7 / 47 8 / 47 9 / 47 10 / 47 11 / 47 12 / 47 13 / 47 14 / 47 15 / 47 16 / 47 17 / 47 18 / 47 19 / 47 20 / 47 21 / 47 22 / 47 23 / 47 24 / 47 25 / 47 26 / 47 27 / 47 28 / 47 29 / 47 30 / 47 31 / 47 32 / 47 33 / 47 34 / 47 35 / 47 36 / 47 37 / 47 38 / 47 39 / 47 40 / 47 41 / 47 42 / 47 43 / 47 44 / 47 45 / 47 46 / 47 47 / 47

Ostaja miren in trdno na tleh

In ko je temu tako, jih kdo težko zaustavi, a 30-letni Korošec ne prehiteva dogodkov. "Po težki tekmi in novi težko prigarani zmagi, nas čaka dan počitka, nato pa se bodo naše misli preselile k Severni Makedoniji, kjer bomo poskušali odigrati še bolje kot do zdaj. To je trenutno naš edini cilj," je mirno odgovoril in niti pomislil ni, da bi mu kljub trem zaporednim zmagam misli ušle predaleč, do bitk za odličja.

"V športu smo že večkrat videli, kaj se zgodi, če karkoli vzameš za samoumevno in kogarkoli podcenjuješ. Tako mišljenje in odnos karma hitro kaznuje. Tudi proti Severni Makedoniji bomo šli na polno, o tem ni nobenega dvoma," je še dopolnil svojo prejšnjo misel.

Odbojkar iz Kotelj je trenutno najboljši sprejemalec na turnirju. Skoraj polovica vseh sprejetih žog pade na čelo podajalca. Foto: Grega Valančič / Sportida

S prvim mestom v skupini do lepe nagrade, a ...

Slovenska skupina C se bo v izločilnih bojih križala s francosko skupino A. Glede na to, da so tam tako Francija, Italija in Bolgarija dobile vse tekme, je že zdaj jasno, da se bo prvouvrščeni v skupini C izognil omenjenim trem v skupini A. To pomeni, da bi bila osvojitev prvega mesta v skupini zelo lepa nagrada.

"Zagotovo je cilj prvo mesto, a nekaj je reči, nekaj drugega je priti do tega cilja. Moraš razmišljati korak za korakom, če ne, se ti ne piše dobro. Tudi s kom se bomo pomerili v osmini finala, ni pomembno, saj kakorkoli obrneš, lahkih nasprotnikov na tem prvenstvu ni," je še povedal nepogrešljivi kapetan, ki je bil tudi proti odličnim Turkom s 16 točkami in s kar 78-odstotnim napadom (14/18) tisti glavni jeziček na tehtnici, da se je tekma končala že po treh nizih.

Katero mesto bodo na EuroVolleyju 2019 zasedli slovenski odbojkarji? 1. mesto. 44,62% +

2. mesto. 7,32% +

3. mesto. 10,98% +

4. mesto. 2,52% +

Uvrstili se bodo v četrtfinale. 27,69% +

Uvrstili se bodo v osmino finala. 2,97% +

Obstali bodo v skupinskem delu. 3,89% +

Preberite še: