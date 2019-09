Še tretja zmaga neustavljivih slovenskih odbojkarjev #foto

Slovenska odbojkarska prvenstva je v skupini C evropskega prvenstva v Ljubljani še tretjič zmagala. Po Belorusiji in Finski je padla še Turčija, Slovenci so zmagali s 3:0 (28, 16, 23).

Slovencem na domačem prvenstvu gre zaenkrat vse po načrtih. Proti Turčiji so zmagali še tretjič, tako kot proti Finski pa tudi tokrat ni šlo povsem gladko. Turki so bili v dveh nizih trd oreh, ki pa so ga Slovenci vendarle strli. In to še z eno dobro predstavo, po kateri selektor Alberto Giuliani, ki je skozi tekmo ves čas menjal organizatorja igre in korektorja, zagotovo ne bo imel večjih pripomb.

Dvoboj aktualnega in nekdanjega zmagovalca evropske lige so bolje začeli gostje. Z odličnimi servisi in obrambo so prišli do vodstva 9:3, zato je imel največ zaslug bosanski odbojkar v turški vrsti Edis Lagumdžija. Toda slovenski selektor Alberto Giuliani, ki je v prvo postavo vrnil Dejana Vinčića (na tekmi je praznoval 33. rojstni dan), Mitjo Gasparinija in Klemna Čebulja, je z menjavami, odmorom in ogledom sumljive točke vendarle zaustavil njihov ritem. Začeli so delati napake in domači odbojkarjih so jih ob glasni podpori navijačev začeli loviti.

Fotogalerija (Grega Valančič/Sportida):

Da so jih tudi ujeli, niso potrebovali veliko časa. Po točki Tončka Šterna, ki je malo pred tem za kratek čas vstopil v igro, sta bili ekipi izenačeni že na 11. točki. Štern je bil tudi tisti, ki je Slovenijo prvič povedel v vodstvo, a to ni dolgo zdržalo do izida 23:23 so ves čas minimalno vodili Turki. Nato je Gasparini svoji ekipi priboril prvo zaključno žogo, a po vodstvu z 29:28 so le prišli do "breaka" in s tem prvega niza.

To jih je sprostilo. Drugi niz so začeli odlično, zaustavili Lagumdžijo, prišli do vodstva s 6:3. Tega so držali do izida 15:12, nato pa je razliko zvečal as Jana Kozamernika. Alen Pajenk je ob pomoči servisa Kozamernika postavil izid 17:12, da Turki v tem nizu ne bodo imeli možnosti, je le potrdil blok Čebulja za 22:15.

Slovenci so v drugem nizu odlično sprejemali tekmečeve začetne udarce, posledica tega pa je bil fenomenalen napad. Statistika je pokazala, da je bil ta kar 88-odstoten, tako dober napad je prava redkost. Jasno je bilo, da ga bo v nadaljevanju težko ponoviti, jasno je tudi bilo, da se tekmec ne bo kar tako predal. V tretjem nizu je dolgo časa nudil odpor, vodil še z 23:22, predvsem zaradi dejstva, da Slovenci niso izvajali pritiska z začetnimi udarci. Toda nato je odgovornost v svoje roke prevzel kapetan Tine Urnaut. Dosegel je zadnje tri točke, najprej za izenačenje, nato po odličnem servisu Kozamernika za zaključno žogo, ki jo je z napadom iz nemogočega položaja tudi izkoristil.

V ponedeljek bo za Slovence prost dan, v torek pa se bodo merili s Severno Makedonijo.