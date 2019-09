Slovenci se res ne šalijo: pohrustali so še Turke! #foto

Kakšen začetek EuroVolleyja za slovenske odbojkarje! Po Belorusiji in Finski so na tretji tekmi premagali (3:0) še Turke in se na vrhu lestvice z devetimi točkami poravnali z veliko Rusijo.

Turčija : Slovenija 0:3 (-28, -16, -23) Turčija: Keskin, Avci, Güngör, Ünver, Savas, Eksi, Gülmezuglu, Lagumdzija, Karasu, Günes, Toy, Mert, Ulu, Döne Slovenije: T. Štern, Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Ropret, Urnaut, Čebulj

Slovenski selektor Alberto Giuliani je proti Fincem začel v postavi Gregor Ropret, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Tonček in Žiga Štern, Tine Urnaut in Jani Kovačič, proti Turkom pa so se v prvo postavo vrnili prvokategorniki Klemen Čebulj, Dejan Vinčić in Mitja Gasparini. Na klop so se vrnili brata Štern in Ropret.

Tako kot smo se bali, je Sloveniji največ težav povzročal Adis Lagumdžija. Turki so na krilih v BiH rojenega odbojkarja že vodili z 9:3, a so se Slovenci hitro prebudili in goste po odlični seriji ujeli na 11. točki (11:11). Giulianijeva četa je celo povedla z 13:12 in 14:13, nato pa so gostje spet pobegnili za dve.

Po dveh blokih Vinčića in Urnauta je na semaforju spet kazalo 18:18. V zaključku prvega niza smo spremljali pravo dramo. Ne eden ne drug ni popuščal, zato se je vse skupaj zavleklo krepko čez 25. točko. Po veliki drami je na veliko veselje s 30:28 prvi niz pripadel Slovencem.

Drugi niz so domači odbojkarji veliko bolje odprli kot prvega in si hitro nabrali nekaj točk prednosti. Turki so malce zapretili, ko so se približali z 11:12, nato pa je prednost le narasla. Po začetnih udarcih Kozamernika so domači povedli s 17:12 in to je bila prednost, ki je izkušeni Slovenci niso več zapravili. Na koncu so drugi niz dobili s kar 25:16.

V tretjem nizu se Slovenci niso tako odlepili od nasprotnikov, a ves čas imeli vse pod kontrolo in prednost dveh točk držali vse do konca dramatičnega niza. Dve točki je bila tudi prednost Slovenije na koncu, saj so tretji niz dobili s 25:23. Zadnji dve točki je za naše junake dosegel kapetan Urnaut. Veliko slavje v Stožicah se je lahko začelo!

Italijani, Bolgari in Francozi že v osmini finala

Kaj se bo dogajalo drugje? Kakšnega velikega derbija ne bo. Svetovna prvakinja Poljska je s gladko, s 3:0 premagala Nizozemsko, Srbi se bodo na svoji drugi tekmi na prvenstvu udarili s Slovaki, dobili smo že prve udeležence osmine finala, iz skupine A so se med 16 najboljših že uvrstile izbrane vrste Francije, Italije in Bolgarije.

Evropsko prvenstvo, moški, 4. dan:

Skupina C - Slovenija:

Lestvica:

Skupina A - Francija:

Lestvica:

Skupina B - Belgija:

Lestvica:

Skupina D - Nizozemska:

Lestvica:

