O vročih glavah in ponovitvi ACH Volleyja #foto

"Finci so igrali zelo dobro, so odlična ekipa, ki je v preteklosti že dosegala vrhunske rezultate, pričakovali smo veliko borbo, njihova trdoživost nas ni presenetila," se je po prespani noči nekaj ur nazaj v mislih vrnil mladi Jan Kozamernik, danes pa slovenske odbojkarje čaka nov izziv, ki sliši na ime Turčija. Dvoboj v Stožicah bo nocoj ob 20.30.

Slovenski odbojkarji so 31. evropsko prvenstvo, ki ga gostijo skupaj s Francijo, Belgijo in Nizozemsko, odprli tako, kot so si želeli. Na prvih dveh tekmah so dvakrat zmagali in porabili vsaj na prvi pogled zelo malo energije. "Škoda, ker se nam ni izšel tretji niz, kjer smo jih po visokem zaostanku celo prehiteli, nato pa sami vse skupaj zapravili. Mogoče so bile tudi glave malce preveč vroče, a ne glede na to menim, da je za nami dober večer, upam, da v tem slogu tudi nadaljujemo," je povedal mladi bloker iz Ljubljane.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Finsko (foto: Grega Valančič/Sportida):

Lepo bi bilo napolniti Stožice do zadnjega kotička

Na tekmi z Belorusijo je prišlo v Stožice 4.500 navijačev, proti Fincem že skoraj osem tisoč. Lahko rečemo, da so zdaj svoje delo odlično opravili ne le odbojkarji, ampak tudi navijači. Verjamemo, da jih bo z vsako dodatno slovensko zmago na tekme prihajalo še več. To si želi tudi bloker Milana.

"Naši navijači so fenomenalni, nikoli še nismo igrali domače tekme pred takšno publiko. Želim si, da bi nas na vsaki tekmi podpirali v takšnem številu. Mogoče smo zdaj prepričali tudi tiste, ki tekme gledajo doma pred TV, da nas pridejo pogledat še v živo. Res bi bilo lepo, da bi odbojkarji spet napolnili dvorano do zadnjega kotička in ponovili zgodbo ACH Volleyja pred desetimi leti v ligi prvakov." Edina razlika je, da je to oranžnim zmajem uspelo v veliko manjšem Tivoliju, a ne glede na to bodo ob tako dobrih predstavah slovenskih odbojkarjev kmalu premajhne tudi Stožice.

Spomnil se je pravljice ACH Volleyja, ko je Tivoli pokal po šivih. Foto: Grega Valančič / Sportida

Naslednja ovira je Turčija

Lepo število gledalcev se pričakuje tudi nocoj. Bučna podpora s tribun bo več kot potrebna, saj so Turki izjemno neugodna ekipa. Slovenci so jih pred dvema mesecema v Stožicah že premagali, a zdaj so v Ljubljano prišli z nekoliko drugačno postavo. "Poznamo jih, malenkosti bomo pogledati in pripravili taktični načrt, vseeno pa se že zdaj ve, kaj je naša glavna naloga. Treba bo servirati še bolje kot proti Fincem in jih oddaljiti od mreže," je še povedal Kozamernik.

Z njim se strinja tudi podajalec Gregor Ropret, ki je prav tako pohvalil tudi Turke: "Če malce dvignemo začetni udarec in popravimo napad, se nimamo česa bati, a Turki na čelu s korektorjem Adisom Lagumdzijo, ki je v izjemni formi, bodo vse prej kot lahek nasprotnik." Tudi zato, ker so imeli Turki v soboto prost dan.

