Navdušen nad navijači: Vsi, ki so prišli, so navijali, bili so naš sedmi igralec #foto

Druga tekma in druga zmaga na EP za slovenske odbojkarje, ki so še enkrat pokazali, da jih bo v polnih Stožicah težko premagati. Proti Fincem polne sicer niso bile, se je pa vseeno zbralo zavidljivih osem tisoč navijačev, ki so pričarali res fenomenalno vzdušje. "Bilo je res lepo igrat. V Stožicah pred tako številčno publiko še nismo igrali, tudi vsi, ki so prišli, so navijali in niso prišli le gledati, bili so naš sedmi igralec in v veliko pomoč, da smo uspeli premagati še Finsko," je slovenskim navijačem popihal na dušo Jani Kovačič.

Tako kot velja za večino slovenskih reprezentantov je tudi prosti igralec Jani Kovačič člen, brez katerega si skoraj ne gre predstavljati slovenske izbrane vrste. Mojstra za sprejem in obrambo se na tem prvenstvu nasprotniku izogibajo pri začetnem udarcu, a vseeno je sprejel 23 servisov in naredil le eno napako. Tudi Finci mu niso mogli do živega, čeprav so znani po tem, da lahko s svojim začetnim udarcem naredijo veliko škode.

Kovačič je na tem prvenstvu na sprejemu servisa naredil le eno napako. Foto: CEV

"Proti Fincem to ni lahko"

"V tem elementu smo igrali res na visokem nivoju, kar proti Fincem ni lahko. A skozi celotno srečanje smo bili na sprejemu na visokem nivoju, zato je bilo tudi podajalcu lažje, da je lahko razigraval naše napadalce," je pohvalil vse sprejemalce odbojkar iz Kanala, ki se po treh sezonah pri ACH Volleyju seli k italijanski Ravenni.

Fotogalerija s tekem med Slovenijo in Finsko (foto: Grega Valančič / Sportida):

1 / 67 2 / 67 3 / 67 4 / 67 5 / 67 6 / 67 7 / 67 8 / 67 9 / 67 10 / 67 11 / 67 12 / 67 13 / 67 14 / 67 15 / 67 16 / 67 17 / 67 18 / 67 19 / 67 20 / 67 21 / 67 22 / 67 23 / 67 24 / 67 25 / 67 26 / 67 27 / 67 28 / 67 29 / 67 30 / 67 31 / 67 32 / 67 33 / 67 34 / 67 35 / 67 36 / 67 37 / 67 38 / 67 39 / 67 40 / 67 41 / 67 42 / 67 43 / 67 44 / 67 45 / 67 46 / 67 47 / 67 48 / 67 49 / 67 50 / 67 51 / 67 52 / 67 53 / 67 54 / 67 55 / 67 56 / 67 57 / 67 58 / 67 59 / 67 60 / 67 61 / 67 62 / 67 63 / 67 64 / 67 65 / 67 66 / 67 67 / 67

Škoda tretjega niza

Po suvereno dobljenem prvem nizu in drami v drugem, so v tretjem slovenski odbojkarji popustili in dovolili Fincem, da pobegnejo že za pet točk (20:15), kar je bilo kljub izjemnemu zaključku Slovencev dovolj za znižanje izida na 1:2. "Škoda tega niza, ujeli smo jih in prehiteli, nato pa, ko bi morali zmagati, sami naredili preveč napak v napadu. Po izgubljenem nizu ni bilo panike, vedeli smo, kaj moramo narediti in na koncu nam je uspelo. Glede na to, da nas že v nedeljo zvečer čaka nova tekma, je bil ta dodaten niz odveč, a zmagali smo ga na 15, kar spet ni prehudo," doda Kovačič in pomirja, "v svojem rezervoarju imamo za zdaj še dovolj govoriva."

Zdaj že nekdanji odbojkar ACH Volleyja je vesel, da so si dokazali, da se da na EP zmagovati tudi v nizu. Foto: CEV

"Turki? V Stožicah so že padli!"

Po nočnem počitku, so zjutraj že zavihali rokave in se osredotočili na naslednjega tekmeca - Turke - ki bodo morda do zdaj najtežji nasprotnik. "Tudi Finci niso od muh, to se je lepo videlo, da so grizli za vsako žogo. Turke si bomo pogledali zjutraj, čeprav jih dobro poznamo. V Stožicah smo jih že premagali dva meseca nazaj, zato se ne bojim, da se ne bi zgodba ponovila," po drugi zaporedni zmagi kar kipi od samozavesti Kovačič.



"Do zdaj na evropskih prvenstvih nikoli nismo igrali tako kot zdaj, zelo smo nihali, zdaj pa smo sami sebi dokazali, da se da. Ne bojim se, da bomo ta trend nadaljevali tudi proti Turkom in da zmagamo s 3:0."

Preberite še: