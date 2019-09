Slavljenec izklopil telefon in s kolegi pokazal veličino reprezentance

"Fantastično. To je bilo najlepše darilo za rojstni dan," je bil po zmagi nad Turčijo vesel Dejan Vinčić, ki je ravno v nedeljo praznoval 33. rojstni dan. Priznal je, da z igro ne more biti povsem zadovoljen.

"Fantastično. To je bilo najlepše darilo za rojstni dan," je bil po zmagi nad Turčijo vesel Dejan Vinčić, ki je ravno v nedeljo praznoval 33. rojstni dan. Priznal je, da z igro ne more biti povsem zadovoljen. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zmaga je bila najlepše darilo za rojstni dan. Nismo bili povsem pravi, igrali smo, kolikor je bilo potrebno, smo pa ob zaostanku pokazali veličino te reprezentance. Ostali smo mirni in se vrnili," je po tretji zaporedni zmagi na domačem evropskem prvenstvu, s katero so se že uvrstili v osmino finala, povedal slavljenec Dejan Vinčić. Slovenci imajo danes prost dan, v torek ob 17.30 pa bodo zmagoviti niz poskušali nadaljevati proti Severni Makedoniji, ki se ji bodo zoperstavili brez podcenjevanja.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v nedeljo upravičila vlogo favorita, brez izgubljenega niza odpravila Turčijo in si dve tekmi pred koncem skupinskega dela zagotovila napredovanje v izločilne boje. Kljub zmagi brez praske Slovenci z igro proti Turkom niso bili povsem zadovoljni.

"Kaj več bi si človek sploh lahko še želel? Fantastično. To je bilo najlepše darilo za rojstni dan. A bilo je težko. Igrali smo, kolikor je bilo potrebno za zmago. Nismo bili sijajni, nismo bili povsem pravi, pozna se nam utrujenost od tekme večer prej. Tekme so namreč zelo pozno, pozno pridemo v hotel, pozno jemo, pozno zaspimo, naslednji dan nas je čakala videonaliza, trening, vsa procedura … Ob vsem tem sem prejemal še tisoč in eno sporočilo, tisoč in en klic za rojstni dan, tako da se mi je bilo težko povsem osredotočiti na odbojko. Popoldne sem tako za nekaj časa ugasnil telefon, da sem se lažje osredotočil," je po tretji zaporedni zmagi, h kateri je prispeval tri točke, sedmi sili razlagal 33-letni slavljenec Dejan Vinčić in pri tem ni pozabil na pomoč gledalcev: "Na koncu te tako občinstvo dvigne in ti da prepotrebno energijo."

Ostali mirni in se vrnili

Velenjčan, zadovoljen, da je bilo obračuna konec po teh nizih in da niso izgubljali dodatne energije, je ob zmagi kot pomembno lastnost čete Alberta Giulianija, ki lahko še kako prevesi tehtnico v pravo smer, izpostavil mentalno moč. Ta je v nedeljo, tako v končnicah nizov kot na začetku drugega, ko so Turki hitro ušli na +6, večkrat prišla do izraza. "To je veličina te reprezentance. Izgubljali smo s 3:9, a ostali povsem mirni, saj smo se zavedali, da jih bomo do 25. točke ujeli. To se je zgodilo. Zavedamo se svoje moči, svoje kakovosti. Ko enkrat zaupaš v sistem, je veliko lažje, saj veš, da se boš vrnil."

Zavedanje kakovosti in moči slovenske izbrane vrste, ki vnaša mirnost, je ena od veličin Slovencev, pravi Velenjčan. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pozdravlja zgodnejši termin

Slovenci imajo danes tekmovanja prost dan, predzadnje srečanje skupine jih v Stožicah čaka v torek. Tekma s Severno Makedonijo, ki je v slovenski skupini še edina brez zmage in točke, bo v zgodnejšem terminu, ob 17.30, kar Vinčić pozdravlja: "Bolje bo, vsaj meni to bolj ustreza, sicer na tekmo čakaš ves dan. Čakanje do večerne tekme je vsaj zame predolgo, po njej se težko umiriš, adrenalin je namreč še vedno prisoten, tako da bo bolje, saj bomo tudi spat lahko šli ob normalni uri." 33-letnik opozarja, da je tudi Severne Makedonce, ki so brez točke prikovani na zadnje mesto slovenske skupine, treba vzeti resno. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Danes znajo vsi igrati"

Član poljskega Cerrad Czarni Radom pred torkovim obračunom opozarja, da se bo treba tudi novinca na evropskih prvenstvih lotiti brez podcenjevanja: "Vsekakor moramo tudi Makedonce vzeti resno. Danes znajo vsi igrati odbojko, tudi Makedonci. To so dokazali. Vedno so najbolj nevarni v tretjem setu, ko se preostale ekipe sprostijo in njihova igra pade na nekoliko nižjo raven, oni pa igrajo na vso moč. Ne smemo jim dati možnosti, da bi lahko na ta način osvojili niz."

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Turčijo (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 73 2 / 73 3 / 73 4 / 73 5 / 73 6 / 73 7 / 73 8 / 73 9 / 73 10 / 73 11 / 73 12 / 73 13 / 73 14 / 73 15 / 73 16 / 73 17 / 73 18 / 73 19 / 73 20 / 73 21 / 73 22 / 73 23 / 73 24 / 73 25 / 73 26 / 73 27 / 73 28 / 73 29 / 73 30 / 73 31 / 73 32 / 73 33 / 73 34 / 73 35 / 73 36 / 73 37 / 73 38 / 73 39 / 73 40 / 73 41 / 73 42 / 73 43 / 73 44 / 73 45 / 73 46 / 73 47 / 73 48 / 73 49 / 73 50 / 73 51 / 73 52 / 73 53 / 73 54 / 73 55 / 73 56 / 73 57 / 73 58 / 73 59 / 73 60 / 73 61 / 73 62 / 73 63 / 73 64 / 73 65 / 73 66 / 73 67 / 73 68 / 73 69 / 73 70 / 73 71 / 73 72 / 73 73 / 73

Misli odtavajo v osmino finala, a najprej morajo opraviti delo v skupini

Po Severni Makedoniji v sredo sledi še derbi s stoodstotnimi Rusi za prvo mesto v skupini. Zmagovalec se bo izognil osmini finala s Francijo, Bolgarijo ali Italijo, drugouvrščeni pa bi se za četrtfinale lahko pomeril s katero od omenjenih evropskih odbojkarskih velesil.

"Tega se zavedamo. Res je, da ne razmišljamo o tem, a vemo, kaj nas čaka, s katero skupino se križamo. Seveda nam misli malo odtavajo tudi tja, a najprej moramo v svoji skupini opraviti še toliko obveznosti, da ne smemo preveč razmišljati za naprej, ampak najprej opraviti delo v skupini. Potem bo vse lažje," o križanjih in bojih za četrtfinalno vstopnico še pravi Vinčić.

Preberite še: