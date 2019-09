Slovenci so na prvih treh tekmah zabeležili tri zmage. Premagali so Belorusijo, Finsko in Turčijo, v torek (17.30) pa jo pred obračunom z Rusijo čaka še Severna Makedonija, ki bi po do zdaj videnem prav tako morala poklekniti pred slovenskimi junaki.

Navijači so prepoznali pomembnost tekme, saj bi v primeru zmage slovenske nad zborno komando osvojili prvo mesto v skupini C in se v osmini finala zagotovo izognili vodilni trojici v skupini A Franciji, Italiji in Bolgariji.

