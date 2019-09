Slovenski selektor zanikal podcenjevanje in upa na dobre novice

Slovenski odbojkarji na evropskem prvenstvu niso več neporaženi. Po zmagah nad Belorusijo, Finsko in Turčijo s(m)o vsi pričakovali tudi slavje nad na papirju najšibkejšo ekipo v skupini C, a gostje so si zmago bolj želeli in na levi nogi ujeli blede Slovence. "Makedonija je igrala zelo dobro, mi nismo bili na svojem nivoju, tudi našega sistema se nismo držali in to je bila naša velika napaka," so bile prve besede Alberta Giulianija po nenadejanem porazu.

Giuliani je tekmo proti Makedoncem začel s postavo, ki do zdaj na tem prvenstvu še ni skupaj stala na igrišču. Ob izkušenih Mitji Gaspariniju, Dejanu Vinčiću , Alenu Pajenku, Klemnu Čebulju, sta začela še tudi Alen Šket in Matic Videčnik, na klopi pa sta ostala kapetan Tine Urnaut in poškodovani Jan Kozamernik (mečna miišica).

"Po vseh težavah s poškodbami in ob dejstvu, da je Tine igral vse tekme do zdaj, smo se odločili za to postavo. Smo ekipa, morali bi enako agresivni kot na prejšnji tekmah, imeti enak motiv, a temu ni bilo tako. Čudno," priznava, da njegovi izbranci niso bili pravi.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Severno Makerodnijo (foto: CEV):

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

"Vsako tekmo gremo na zmago"

Slovenci ne samo, da so izgubili točke, izgubili so tudi veliko energije. "V prvi vrsti smo izgubili točke, energija ni vprašljiva, pred takimi navijali si težko utrujen," je dodal še italijanski strokovnjak na slovenski klopi in napovedal že proti Rusiji povsem drugačen obraz in igro na zmago. "Vsako tekmo gremo na zmago, tudi proti Makedoniji je bilo tako, a vedno ne moreš zmagati," je še povedal Giuliani.

Ob vprašanju, če so Makedonce mora tudi podcenjevali, je vse skupaj odločno zanikal: "Nikakor, preučili smo jih kot vse preostale tekmece do zdaj. Kot sem rekel, nismo bili pravi in to so razigrani gostje izkoristili."

Gregor Ropret proti Severni Makedoniji ni stopil na igrišče. Bolečine v gležnju so bile prehude. Foto: CEV

Kozamernik in Ropret vprašljiva za Ruse

Že v sredo Slovence čaka obračun z Rusijo, ki bo odločal o najbol jšem izhodišču v skupini. Če Giulianijevi izbranci ruski stroj premaga jo s 3:0 ali 3:1, so še vedno lahko prvi v skupini. Vprašanje pa je, koliko igralcev bo imel na voljo Italijan. Vprašljiv ni le Kozamernik, pač pa tudi drugi podajalec Gregor Ropre t, ki si je gleženj zvil na tekmi proti Turkom. "To je vprašanje za zdravniško osebje. Tudi sam čakam na dobre novice. V njunem primeru se lahko že v nekaj urah vse spremni, bomo videli," je še sklenil slovenski selektor.

Preberite še: