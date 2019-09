Slovenci prvič poraženi #foto

Slovenski odbojkarji na domačem prvenstvu niso več nepremagani, po zmagah nad Belorusi, Finci in Turki so morali priznati premoč Makedoncem. Čeprav zagotovo ni zmagala boljša reprezentanca, se je zmage veselila tista, ki si jo je bolj želela. Slovenci so številne navijače razočarali s pristopom, a niso razočarali le navijačev, ampak tudi same sebe. Opravičilo, da selektorju nista bila na voljo poškodovana Jan Kozamernik in Gregor Ropret in da je selektor hotel odpočiti kapetana Tineta Urnauta, pri tem "ne pije vode".

Slovenski selektor Alberto Giuliani je tokrat priložnost v prvi postavi ponudil Alenu Šketu in Maticu Videčniku, a je hitro uvidel, da Šket ne bo kos nalogi. Potem ko so gostje povedli s 6:1, ga je zamenjal z Žigo Šternom, menjava je vzpostavila ravnotežje, a popolnega rezultatskega preobrata v prvem nizu ni prinesla.

Slovenci niso mogli računati na poškodovana Gregorja Ropreta in Jana Kozamernika. Foto: CEV

Bi ga pa skoraj. Pri izidu 18:23 še ni kazalo, da bi lahko ogrozila vodstvo tekmecev, a prva daljša serija začetnih udarcev, ki jo je uprizoril Videčnik, je poskrbela za dramatičen zaključek. Gosti so prišli do prve zaključne žoge, drugo so po napaki Gasparini, ki je žogo po napadalni akciji poslal izven igrišča, tudi izkoristili.

Giulianija to ni zmotilo, tudi v drugi niz je poslal iste igralce, ki so začeli bolj zbrano, hitro prišli do treh točk prednosti, a po nekaj napakah sta bili na deseti točki ekipi izenačeni. Makedonci so imeli nato priložnost za vodstvo, a so ji domači s požrtvovalno obrambo veselje preprečili. Točka Alena Pajenka, najboljšega v slovenski vrsti, iz protinapada je njegovo ekipo spet dvignila, po asu Klemna Čebulja je povedla s 17:13, nihče v lepo polnih Stožicah takrat ni pomislil, da bi lahko slovenski odbojkarji zašli v težave.

A so. Makedonci so izkoristili njihove pri sprejemu, povedli s 24:22. Slovenci so s točko Mitje Gasparinija izenačili, nato do izida 28:29 še uspešno branili zaključne žoge, a Makedonci so sedmo vendarle izkoristili.

Fotogalerija s tekme Slovenija : Severna Makedonija (foto: CEV)

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

S tem je vrag odnesel šalo, tega se je zavedal tudi Giuliani. V igro je poslal Urnauta, na klop posadil Čebulja, a s tem še ni bilo konec mučenja. Spet so ekspresno zapravili tri točke prednosti, ki jih je z asom priboril Pajenk, tekmeci so povedli z 12:9, v igro se je spet vrnil Čebulj, ki je zamenjal Žigo Šterna, še bolj pomembno pa je bilo, da je na igrišče prišel Tonček Štern.

Mlajši od bratov Štern je bil najzaslužnejši, da so slovenski odbojkarji našli ritem, vrstili točke, po njegovem bloku je bilo na semaforju 19:15. Dvorana je norela, Makedonci do konca niza niso imeli možnosti.

Veselje Makedoncev ob drugi zmagi v zgodovini na EP. Foto: CEV

A kdor je mislil, da bo šlo naprej brez težav, se je zmotil. Makedonci so tudi v četrtem nizu kazali zobe, čeprav so ves čas zaostajali, tudi po zaostanku štirih točk niso obupali. Niso obupali niti, ko so imeli Slovenci v četrtem nizu pri izidu 24:21 tri zaključne žoge.

Za Slovence poraz ne bo usoden, v boju za vrh kaj dosti ne bo spremenil. Še vedno imajo nekaj možnosti za prvo mesto v skupini, zato bodo morali v sredo premagati Rusijo vsaj s 3:1, teoretično pa lahko padejo tudi na tretje mesto, a zato ni veliko možnosti.

Osmino finala pa imajo že nekaj časa zagotovljeno.

Slovenija : Severna Makedonija 1.3 (-24, -28, 19, -26) Dvorana Stožice, gledalcev 6181, sodnika: Zulfugarov (Azerbajdžan), Petrović (Srbija).

Slovenija: T. Štern 8, Pajenk 19, Kozamernik, Šket, Gasparini 8, Vinčić 2, Štalekar, Ž. Štern 10, Klobučar, Kovačič, Videčnik 7, Ropret, Urnaut 8, Čebulj 13.

Makedonija: Angelovski, G. Gjorgiev, Nikolov 7, N. Gjorgiev 24, Milev 15, Nakov, Ljaftov 17, Milkov, Despotovski 1, Nikolovski, Andonov, Madjunko 1v, Iliev, Mihailov.

Preberite še: