Slovenski odbojkarji v prvo nemočni proti Rusiji

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila zadnjo tekmo predtekmovalne skupine C evropskega prvenstva. V Ljubljani jo je s 3:0 (21, 21, 21) premagala Rusija, ki je tako zasedla prvo mesto v skupini. Slovenci morajo zdaj čakati na zadnjo tekmo skupine med Turčijo in Finsko, po kateri bo znano, ali bodo zasedli 2. ali 3. mesto v skupini.

Slovenska reprezentanca je izgubila še drugo zaporedno tekmo evropskega prvenstva. Če je bil poraz proti Severni Makedoniji šokanten, je to težko reči za neuspeh proti Rusiji. Branilci naslova so dokazali, zakaj so zmagovalci letošnje lige narodov in po mnenju mnogih prvi favoriti tega prvenstva. Njihove igre so mogoče v skupini mogoče koga zavedle, posebej prepričljivo v Ljubljani niso delovali, a kdor je podrobno spremljal njihove tekme, je opazil, da ko je potrebno, zaigrajo najbolje, da tekmeci lahko osvojijo kakšen niz, a premagati jih je težko.

Brez pravih možnosti za zmago

O tem so se lahko prepričali tudi Slovenci. Ti še zdaleč niso igrali slabo, pristop je bil precej boljši kot dan prej proti Severni Makedoniji, a pravih možnosti za zmago niso imeli. Zdaj so se lahko prepričali, da sreče pri žrebu niso imeli, saj se bodo v primeru, da se uvrstijo v četrtfinale, z Rusijo pomerili še enkrat.

Selektor Alberto Giuliani je pred tekmo dobil dobre novice, saj je zdravniška služba usposobila Jana Kozamernika in Gregorja Ropreta, ki sta tekmo začela v prvi postavi. Ali sta pripomogla k temu, da so bili njuni soigralci precej bolj motivirani in borbeno nastrojeni kot na tekmi proti Makedoniji, je nemogoče razpravljati, a že začetek je pokazal, da se ne mislijo kar tako predati.

Rusi moč pokazali prav v končnici

Rusi so sicer na začetku povedli, toda tekmeci se jim niso kar predali, pri izidu 7:5 so poskrbeli, da so polne Stožice dihale optimistično. Tudi serija odličnih servisov in blokov, ki je Rusijo pripeljala do vodstva s petimi točkami razlike, Slovencev ni zmedla, pred končnico so prišli v vodstvo z 20:19. A kot že mnogokrat na prvenstvu, so Rusi moč pokazali prav v končnici, v kateri domači niso imeli nikakršnih možnosti.

Podobno je bilo tudi v drugem nizu. Na začetku so bili Slovenci tisti, ki so kazali boljši vtis, toda ena serija odličnih servisov, je bila spet dovolj, da so si gosti priigrali prednost, ki pa jo za razliko od prvega niza niso več zapravili.

Njihova premoč se je pokazala tudi v tretjem nizu, v katerem so povedli z 9:3, borbeni Slovenci so jih sicer lovili, a resneje se jim niso približali.

Rusi so dosegli 11 asov, z blokom so dosegli 12 točk, na drugi strani so Slovenci dosegli pet asov (dva je prispeval Ropret) in le tri blok točke, od tega je le enega prispeval bloker.