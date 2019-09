Slovenski selektor: To je bila prava Rusija, a naslednjič ...

Slovenska odbojkarska reprezentanca na zadnji tekmi skupinskega dela domačega evropskega prvenstva ni bila kos branilcem naslova Rusom, ki so slavili s 3:0 v nizih in osvojili prvo mesto. Selektor Alberto Giuliani je po porazu dejal, da je videl zbornajo komando v najboljši izvedbi. Ob tem je pohvalil navijače in jih pozval, naj jih tako bučno podprejo tudi na sobotnem obračunu osmine finala.

Konec je uvodnega skupinskega dela evropskega prvenstva v Ljubljani. Slovenska izbrana vrsta ga je končala s porazom brez dobljenega niza proti branilki naslova Rusiji, ki je prikazala najboljšo predstavo na tem prvenstvu.

"Poraza včeraj in danes se razlikujeta. Včeraj smo imeli težave s poškodbami in pristopom. To je bila prava Rusija, v najboljši izvedbi. Ob Poljski je to najboljša reprezentanca tega prvenstva. Igrali smo proti najboljšim serverjem na turnirju, kar nam je povzročilo veliko težav, a nismo bili daleč, sledili smo jim, poskušali ostati zraven," je po porazu razmišljal selektor Slovencev Alberto Giuliani in pogledal nekoliko v prihodnost, morda že v naslednji teden: "Prepričan sem, da bomo naslednjič, ko bomo igrali proti njim, povsem drugače, da bomo bili še bližje. Ostajam pozitiven, saj sem videl tudi pozitivne stvari."

Zahvala navijačem Med 10.730 navijači je bil tudi slovenski košarkarski as Luka Dončić. Foto: Grega Valančič / Sportida Slovensko izbrano vrsto je v Stožicah spremljalo 10.731 gledalcev. "Izjemni, neverjetni navijači. Zahvaljujem se jim. Upam, da nam bo tudi v osmini finala prišlo pomagat veliko ljudi in da nas bodo spodbujali na podoben način."

Cilj so izpolnili

Slovenci bodo skupinski del najverjetneje končali na drugem mestu skupine C, ob večernem čudežu med Turki in Finci bi sicer lahko padli na tretje, kar jim za četrtfinalnega nasprotnika najverjetneje prinaša Bolgarijo.

"Ne vemo še, ali bo Bolgarija ali Italija, to bomo šele izvedeli. Kdorkoli bo naš nasprotnik v osmini finala, se bomo nanj dobro pripravili. Zdaj, ko se šele začenja pravo evropsko prvenstvo, se ekipe dvigujejo. Oba nasprotnika sta močna, a tudi Slovenija je zelo močna, tako da smo lahko pozitivni pred začetkom "novega prvenstva"," o morebitnem tekmecu v boju za četrtfinalno vstopnico pravi 54-letni Italijan.

Foto: CEV

"Vesel sem z uvrstitvijo, drugo mesto je bilo cilj skupinskega dela. Zavedamo se, kdo je Rusija. Tudi Slovenija se ji lahko enakovredno upira, če te čaka le ena tekma, a na tako dolgem turnirju je to težko. Če ocenim celoten skupinski del, sem zadovoljen, saj smo prikazali izjemne igre, delali smo na tem, da naša igra med skupinskem delu ne bi padala. A zdaj nas čaka povsem nova zgodba. Pripravljeni bomo," pravi Giuliani in dodaja, da jim bosta dva tekmovanja prosta dneva še kako prav prišla, saj so njegovo četo dodobra načele poškodbe, a sta tako Gregor Ropret kot Jan Kozamernik danes močno stisnila zobe in pomagala.

"Slovenija je izjemna reprezentanca"

Slovenci so začeli s tremi zmagami, končali pa z dvema porazoma. Kako bo ničla z zadnjih dveh tekem vplivala na mentalno stanje ekipe? "Na koncu res dva poraza, a dobro, ostajamo pozitivni, pripravljeni na drugi del tekmovanja. Zagotavljam, da se je Slovenija pripravljena boriti, Slovenija je izjemna reprezentanca."

Slovenski odbojkarji bodo imeli četrtek in petek tekmovanja prost dan, tekma osmine finala pa jih čaka v soboto.