Kot zadnji v osmino finala še Španija in Češka, kdo s kom za četrtfinale?

Španci so za konec premagali Nemce in prehiteli Slovake. Foto: CEV

Zadnji dan skupinskega dela 31. evropskega prvenstva za odbojkarje smo dobili še zadnja dva potnika v osmino finala. To je po zmagi nad Nemčijo uspelo Španiji, Čehi pa so kljub minimalnem porazu ostali pred Črnogorci. Po tekmi med Poljsko in Ukrajina, ki so jo suvereno v svoj žep prvi, smo dobili tudi končen seznam dvobojev v osnimi finala.