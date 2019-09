"Fantastična Rusija, a take forme ne more ohraniti vse EP" #video

Klemen Čebulj (v sredini) je športno priznal premoč Rusom in napovedal, da jim bodo v četrtfinalu poskušali vrniti. A da bi do ponovnega snidenja med Rusijo in Slovenijo sploh prišlo, morajo Slovenci v soboto najprej premagati Bolgare. Rusi se bodo v osmini finala merili z Grki.

Klemen Čebulj (v sredini) je športno priznal premoč Rusom in napovedal, da jim bodo v četrtfinalu poskušali vrniti. A da bi do ponovnega snidenja med Rusijo in Slovenijo sploh prišlo, morajo Slovenci v soboto najprej premagati Bolgare. Rusi se bodo v osmini finala merili z Grki. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Težko je priznati, da so bili res precej boljši, a nimamo kaj, tokrat so nas nadigrali. So pa tudi Rusi premagljivi. Upam, da to dokažemo, če se uvrstimo v četrtfinale," je po porazu z Rusijo brez osvojenega niza dejal Klemen Čebulj, ki se bo s soigralci v osmini finala evropskega prvenstva v soboto ob 20.30 v Stožicah zoperstavil Bolgarom. Slovenci se nadejajo, da jih bo s tribun spet bodrila glasna množica, kot jih je v sredo, ko se je med gledalce pomešal tudi novinec leta v NBA Luka Dončić, ki je bil navdušen nad navijaško podporo.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi skupinskega dela domačega evropskega prvenstva z 0:3 priznala premoč favorizirani branilki naslova Rusiji. Slovenci so uvodni del tekmovanja tako končali na drugem mestu skupine, tako da se bodo v osmini finala v soboto ob 20.30 pomerili z Bolgari.

"Težko je priznati, da so bili res precej boljši, a nimamo kaj, danes so nas nadigrali. Predvsem na servisu, na našem sprejemu in na bloku, kjer so bili bolj kompaktni. Tam smo izgubljali največ točk," je po gladkem porazu dejal Klemen Čebulj, precej bolj zadovoljen s pristopom, kot je bil ob presenetljivem porazu s Severno Makedonijo: "Poraz z Makedonijo nas zagotovo še peče in nas bo, tudi če bomo igrali v finalu evropskega prvenstva. Tokrat energija ni manjkala, bili smo pravi, z glavo, telesom in srcem smo bili pri stvari. Upam, da bo tako tudi na naslednjih tekmah."

Čebulj in Tonček Štern o tekmi z Rusijo:

Brez prave rešitve za ruski servis in blok

Visoki Rusi, ki jim na selektorskem stolčku poveljuje finski strateg Tuomas Sammelvuo, so blesteli na servisu in v bloku, na katera Slovenci niso imeli pravega odgovora.

"To je bila res fantastična Rusija, a prepričan sem, da ne more take forme ohranjati vso prvenstvo," pravi Gregor Ropret. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Vemo, da so fizično verjetno najbolj dominantna reprezentanca na svetu, a to ni izgovor, da se tako gladko izgublja. Mi nismo našli rešitve za njihov vrhunski blok, poleg tega pa so res odlično servirali, tako da nam je bilo res težko v napadu. Videlo se je, da so se na to tekmo odlično pripravili. Res so pokazali vrhunsko predstavo. To je bila res fantastična Rusija, a prepričan sem, da ne more take forme ohranjati vso prvenstvo. V nekaterih trenutkih smo bili premalo organizirani, preveč brezglavi proti njihovemu vrhunskemu bloku. Imamo še precej rezerve. Upam, da smo jih prihranili za naslednje tekme. Na nas je, da se pripravimo na osmino finala, premagamo Bolgarijo in se pripravimo na novo tekmo Rusi," je sedmi sili razlagal Gregor Ropret.

Sistem tekmovanja je namreč takšen, da bi se Slovenci v primeru sobotne zmage nad Bolgarijo in ruske nad Grčijo v četrtfinalu spet srečali z zbornajo komando.

Boja in želje jim ne gre očitati

Kljub suvereni zmagi nasprotnika so varovanci Italijana na slovenski klopi Alberta Giulianija videli tudi pozitivne stvari. "Ne popuščamo. Mislim, da je to, da nikoli ne popuščamo, ena od največjih značilnosti naše ekipe. Tudi če nas nasprotnik nadigra za šest, sedem točk, ne vržemo puške v koruzo, ampak poskušamo z našim sistemom stopiti skupaj in se približati," pravi Čebulj, Ropret pa dodaja: "Pokazali smo veliko boja in želje, če v napadu ni steklo, smo bili toliko boljši v obrambi. Čeprav rezultat ni tak, kot bi si želeli, moramo na tej predstavi graditi in v osmini finala res dati vse od sebe. Če bomo to naredili, bo rezultat drugačen kot danes."

Luka Dončić vesel, da imajo slovenski športniki tako podporo Foto: Grega Valančič/Sportida Sredino tekmo v Stožicah si je po uradnih številkah ogledalo nekaj manj kot 11 tisoč gledalcev, ki so pripravili izjemno kuliso. "Ogromna zahvala navijačem. Neverjetno občinstvo, neverjetno vzdušje. V takem ambientu je težko ne dati vsega od sebe. Upam, da nas bodo še naprej tako spodbujali," se je navijačem zahvalil Ropret. Med 11-tisočglavo množico se je pomešal tudi slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki mu odbojka ni tuja. "Prvič se je ponudila priložnost, da si ogledam reprezentančno odbojkarsko tekmo, a to vsekakor ni bil moj prvi odbojkarski obračun, saj sem v mlajših letih tudi sam igral odbojko. Spremljam našo reprezentanco. Vesel sem, da se športniki spodbujamo med seboj, da nas spodbuja tudi občinstvo. Ne le v košarki ali odbojki, ampak tudi v preostalih ekipnih in individualnih športih. Vesel sem, ko vidim polne Stožice, vesel, da imajo slovenski športniki takšno podporo rojakov," je v pogovoru za CEV dejal Dončić in izrazil upanje, da bodo Slovenci na naslednjih tekmah prvenstva uspešni. Čebulj in T. Štern o energiji in navijačih:

"Vsak je premagljiv"

Slovence zdaj čakata dva dneva tekmovalnega premora, v katerih se bodo ob pripravi na Bolgare poskušali čim bolje fizično in psihično spočiti. "Zdaj moramo z dvignjeno glavo naprej. V teh dveh dneh, ki bosta zelo pomembna za celotno reprezentanco, se moramo spočiti, nato pa z Bolgari odigrati dobro tekmo. Bolgari so brez dvoma premagljivi. Mi vemo, da smo prišli osvajat najvišje cilje, s takšno miselnostjo se zbujamo vsak dan. Prav vsak je premagljiv. Tudi Rusi. Upam, da to dokažemo, če se uvrstimo v četrtfinale," je odločen Slovenjgradčan.

Čebulj in T. Štern o Bolgariji:

Zdravniška služba bo imela kar nekaj dela

Tudi Ropretu, ki ga pesti poškodba gležnja, bosta tekmovanja prosta četrtek in petek prišla še kako prav. "Poškodba vsekakor še ni popolnoma odpravljena, a je iz dneva v dan boljše. Z zdravniško službo res dajemo vse od sebe, da bo noga do sobote maksimalno pripravljena. Ne dvomim o tem. Dva dneva počitka nam bosta tako res koristila, da se kar najbolje pripravimo, nekoliko saniramo poškodbe in nato res na vso moč zaigramo v osmini finala. Prepričan sem, da lahko dosežemo lep rezultat."

Sobotna tekma osmine finala z Bolgarijo se bo v Stožicah začela ob 20.30. Slovenci upajo na novo množično pomoč s tribun.

