Nemočno priznal: Vsa čast Rusom #foto

Skupinskega dela EuroVolleyja vsaj, kar se tiče skupin A in C, je konec. Slovenski odbojkarji so po porazu z Rusi (0:3) zasedli drugo mesto, ki jim je v osmini finala namenil Bolgarijo (sobota, 20.30). Po zadnji tekmi skupinskega dela se je pred našim mikrofonom ustavil Dejan Vinčić, ki je po tekmi z Rusijo športno čestital tekmecu, a tudi poudaril, da soigralci niso bili tako daleč.

Slovenci so po treh zaporednih zmagah skupinski del zaključili z dvema porazoma. Če je bil tisti torkov proti Severni Makedoniji za slovensko odbojkarsko javnost velik šok, poraz proti evropskemu prvaku in aktualnemu zmagovalcu lige narodov ni prav nič sramotnega. Četa Alberta Giulianija je pokazala, da se lahko na trenutke kosa tudi ruskim strojem, ki pa na žalost tokrat ni pokazal niti ene šibke točke in na koncu vse tri nize dobil s 25:21. Predvsem so prednjačili pri začetnem udarcu in bloku. Zabeležili so kar 12 asov in 11 blokov, Slovenci za primerjavo 5 asov in le tri bloke.

Od zdaj popravnih izpitov ne bo več. Pred nami so izločilni boji. Slovenski odbojkarji se bodo v osmini finala srečali z Bolgari, ki so v skupini A ob Franciji in Italiji zasedli tretje mesto, medtem ko Ruse čaka Grčija.

Slovenija : Rusija 0:3 (- 21, -21, -21) Dvorana Stožice, gledalcev 10.731, sodnika: Rajković (Hrvaška), Gocalves (Portugalska). Prva postava Slovenije: Urnaut, Vinčić, Gasparini, Čebulj, Pajenk, Kozamernik, Kovačič (L)



Slovenija: T. Štern 8, Pajenk 5, Kozamernik 5, Šket, Gasparini 5, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar (L), Kovačič (L), Videčnik, Ropret 3, Urnaut 6, Čebulj 7 Rusija: Volvič 4, Karpuhov, Volkov 13, Semišev 2, Iakovlev 1, Butko, Muserskij 11, Poletaev 13, Andrejev (L), Mihajlov, Kliuka 6, Kurkaev, Kobzar 4, Golubev (L)



Število asov: Rusija: 11, Slovenija 5

Število blokov: Rusija: 12, Slovenija: 3

V igri slovenske izbrane vrste je pogrešal malce potrpežljivosti in pretkanosti. Foto: Grega Valančič/Sportida

O tekmi z Rusijo. Tako blizu, a tako daleč ...

Težko je karkoli reči. Vsa čast Rusom, ki so pokazali, zakaj so aktualni evropski prvaki. Niso imeli niti pet slabih minut, medtem ko smo jih mi imeli vsak niz. V tem času so nam ušli in potem jih je zelo težko ujeti. Gre za ekipo, ki ti ne da veliko priložnosti, za nameček pa so danes odigrali vrhunsko vso tekmo. Bili smo zelo neučakani v napadu. Ko smo se ubranili in imeli visoko žogo, smo skušali zadeve reševati preveč na silo. Proti Rusom se to ne da, moraš biti pameten. Tukaj vidim še veliko rezerv. Še enkrat si bomo pogledali tekmo in takrat bo bolj jasno, kaj smo delali narobe in kaj se da še popraviti.

O morali med tekmo, ko ti nasprotna ekipa ne podari praktično nobene točke ...

Zelo težko je. To je najvišji možni nivo odbojke. Taka ekipa ti podari eno, največ tri točke na niz, za ostale pa moraš poskrbeti sam. V taki tekmi moraš biti visoko skoncentriran skozi celotno srečanje, ob tem pa moraš še veliko tvegati. Ko tvegaš, pa se pojavi veliko več prostora za napake. Ni nam bilo lahko, a zavedamo se, da Rusija ni misija nemogoče. Vem, da smo zraven in lahko igramo na tem nivoju. Treba bo zmanjšati črne minute in tako se da še marsikaj postoriti na tem prvenstvu.

O polnih Stožicah ...

Fenomenalno. Ne vem, kaj naj rečem. Spet je bilo vrhunsko vzdušje. Lahko se le zahvalim vsakemu posebej. Tudi, ko smo izgubljali, so dihali z nami in nas spodbujali.

Vinko se zahvaljuje vsakemu posebej, ki je prišel v Stožice. Foto: Grega Valančič/Sportida

O Bolgariji - tekmecu v osmini finala ...

Lahko rečem, da smo jih pričakovali in o njih že veliko govorili. Gre za podobno ekipo, kot je ruska. Zagotovo ni tako kvalitetna, a spet izjemno visoka. Z dvema ali tremi ekstra igralci na čelu s korektorjem Cvetanom Sokolovom, ki lahko sam odloči tekmo. Odlično so zapolnjeni tudi na blokerski liniji. Skratka Bolgari bodo vse prej kot lahek nasprotnik, proti kateremu bo treba odigrati pametno. Bolj kot to tekmo proti Rusiji.

O pravilu, ki te za uvrstitev med osem ponovno nagradi s tekmo z Rusi

To sem videl šele včeraj zvečer. Spet ne vem, kaj naj rečem. To je malce čudno pravilo, ki ga drugje ni. A taka so pravila, nimamo kaj. Se jim bo treba čez nekaj dni maščevati za poraz, ni druge. Nimamo najlažje poti, a če želiš kolajno, moraš premagati tudi Ruse. Ali je to v osmini finala, četrtfinalu ali polfinalu, ni tako pomembno.

Prepričan je, da Rusi bolje ne morejo igrati. Foto: Grega Valančič / Sportida

Kaj bi se torej moralo zgoditi, da padejo Rusi ...

Kot sem rekel, mi tudi te tekme nismo igrali slabo. Poglejte le prvi niz, tudi v drugem nizu smo se vrnili po tistih asih Victorja Poletaeva. Največja napaka je bila, da nismo bili dovolj potrpežljivi. V zakup moraš vzeti, da Rusov ne boš preskočil in jim udaril čez blok, moraš biti bolj pameten in poskusiti ruske velikane prelisičiti na drugačen način. Menim, da se lahko tudi Rusom zgodi slab dan. Oni boljše ne morejo igrati, mi pa definitivno lahko.

