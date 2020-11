Tomi Šmuc v novi odgovorni funkciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob Šmucu, ki ga čaka odgovorno delo na čelu komisije za odbojko na mivki, sta bila kot člana v komisijo CEV izvoljena še dva slovenska predstavnika, Mile Majstorović v zdravstveno in Peter Končnik v sodniško.

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret, ki so ga predstavniki nacionalnih zvez na letošnjih volitvah izvolili v predsedstvo CEV, je z izkupičkom zadovoljen: "Od petih kandidatur, ki smo jih, vključno z mojo, vložili na CEV, smo dobili štiri mesta in menim, da ima to za Slovenijo velik pomen. Ob tem imamo pri januarski sestavi delovnih skupin v ognju še dve železi. Predsedstvo je prav tako na naš predlog sprejelo spremembe na področju oglaševanja reprezentanc, kar bomo skušali v prihodnje izkoristiti v čim večji meri. Še dodatno pa je CEV potrdil, da bomo prihodnje leto v Ljubljani gostili gala prireditev evropske odbojke. Razlogov za zadovoljstvo je veliko."

"Od petih kandidatur, ki smo jih, vključno z mojo, vložili na CEV, smo dobili štiri mesta in menim, da ima to za Slovenijo velik pomen." Foto: Uroš Iskra

Naslednjič se bo predsedstvo evropske krovne odbojkarske organizacije sestalo konec januarja, ko bodo njegovi člani potrdili še delovne skupine, sestanek pa bo služil tudi kot priprava na spletni kongres Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), ki bo v začetku februarja.

Preberite še: