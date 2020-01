Madžarke pod slovensko taktirko premočne za Calcit

Odbojkarice Calcit Volley so že na prvi tekmi osmine finala pokala Challenge v Kamniku klonile proti madžarski ekipi Bekescsabai, ki jo uspešno vodi Vasja Samec Lipicer. Madžarske so se v zadnjem času zelo okrepile, vlogo favoritinj pa so gladko potrdile že na prvi tekmi.

Odbojkaricam Calcita Kamnika je uvrstitev v osmino finala tretjerazrednega evropskega tekmovanja očitno skrajen domet v letošnji sezoni. Prva tekma je pokazala, da so tekmice iz Madžarske boljša ekipa. Po gladko izgubljenem prvem nizu so Kamničanke, ki jim nikakor ni steklo v napadu, sicer imele svoje priložnosti, niso jih izkoristile, gostje so dokazale, da imajo poleg kakovosti tudi psihološko moč.

Calcit Volley: Kotnik 1, Mihevc 3, P. Marušič, Š. Marušič, Mihalinec, Vovk 3, Kostić Brulec 13, Zatković 4, Janežič, Charuk 7, Jerala 1, Kaker 1.



Swietelsky Bekescsaba: Jerkov 9, Collar 9, Fabian, Glemboczki, Pekarik 6, Grbić 4, Bodnar 8, Szedmak, Molcsanyi, Sebestyen, Bodovics, Klarić 15.

Gostje so prvi niz odprle z vodstvom s 6:0, domače so za kratek čas vzpostavile ravnotežje, toda nato je razlika spet začela rasti, v prvem nizu je Calcit osvojil vsega 14 točk. Bolje je Slovenkam kazalo v drugem, v katerem so povedle s 4:1, nato pa izničile štiri točke zaostanka in izenačile na 18:18. Toda končnico so odigrale slabo, do konca so osvojile le še točko.

Podoben potek je imel tudi tretji niz. Madžarke so že zanesljivo vodile, toda varovanke Gregorja Rozmana so jih dohitele, v končnici tudi prehitele. A v odločilnih trenutkih se jim je ustavilo, po izenačenju na 23:23 so Madžarke osvojile dve točki in si priigrale zmago.

Že v sredo je "prvi polčas" opravila Tina Grudina, žal pa s soigralkami v Nemčiji niso imele možnosti. Slovenska blokerka pri gladkem porazu romunske Stiinte proti Dresdnerju sploh ni dosegla točke (0-% napad 0/9).

Pokal Challenge, ženske, osmina finala: