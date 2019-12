Kamničanke po drami in zlatem nizu do napredovanja

Danes so na sporedu tudi povratna srečanja 1/16 finala pokala challenge v ženski konkurenci. Odbojkarice Calcita Volleyja so v Kladnem z 1:3 (20, -16, -20, -20) izgubile proti Olympu iz Prage, a nato s 15:11 dobile zlati niz in se uvrstile v osmino finala. Šempetranke po domačem porazu v Avstriji slaviti s 3:0 ali 3:1 ter dobiti še zlati niz. Napredovanje z romunsko Stiinto lovi tudi slovenska reprezentantka Tina Grudina.

Kamničanke so prvo tekmo doma dobile s 3:1 in ko so dobile še prvi niz povratnega dvoboja, so se že videle v osmini finala. A nato se je igra Čehinj izboljšala, dobri servisi in odličen blok so Slovenke spravili v težave. V naslednjih treh nizih niso bili niti blizu zmage, zaostajale so od začetka do konca nizov, tako da se je prvi del tekmo končal z zmago Čehinj s 3:1.

A ker je Calcit dobil domačo tekmo, je o napredovanju odločal zlati niz. Tega so varovanke dobro začele, povedle s 3:0, domače so se izenačile na 6:6, toda sledila je nova serija treh zaporednih točk, ki je tudi odločila tekmo.

Domače so zbrale kar 20 blokov, gostje 13, od tega Eva Zatković in Tina Kaker po pet. Odsotnost Lucy Charuk se tako ni posebej poznala, velika sreča pa je bila, da je zdravniška služba za igro usposobila Brulec Kostićevo, ki je bila z 22 točkami tudi najučinkovitejša igralka tekme. S servisi sta se v kamniški ekipi izkazali Kakerjeva in Polona Marušić, zelo dobro je sprejem držala Zatkovićeva.

Olymp Praga : Calcit Volley 1:3 (20, -16, -20, -20) * zlati niz 11:15 Olymp Praga: Kalhousova 2, Purchartova 13, Denisova 22, Stankova 14, Simanova 13, Komarkova 12, Fomenkova, Jakuškina, Ovečkova 6, Peškova, Smutna 2.

Calcit Volley: Zbičajnik, Kotnik, Mihevc 4, P. Marušič 12, Š. Marušič, Mihalinec, Vovk 6, Brulec Kostić 22, Zatković 14, Janežič, Charuk, Jerala 3, Kaker 11.

Pokal Challenge, ženske, 1/16 finala:

