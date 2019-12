Tadej Boženk in Vid Jakopin do srednjeevropskega naslova

Slovenska odbojkarja na mivki Tadej Boženk in Vid Jakopin sta pred domačim občinstvom slavila na srednjeevropskem prvenstvu, ki ga je gostila Ljubljana. Njun uspeh sta s tretjim mestom dopolnila Jernej Potočnik in Danijel Pokeršnik.

Zadnji dan srednjeevropskega prvenstva v Športnem parku Ludus v Črnučah so odbojkarice na mivki odprle s polfinalnima tekmama, sledila sta še polfinalna obračuna moških, ko sta na mivko stopili dve slovenski dvojici. Vid Jakopin in Tadej Boženk sta si uvrstitev v veliki finale zagotovila z zmago z 2:0 nad Madžaroma Arturom Hajosom in Bencejem Strellijem, Danijel Pokeršnik in Jernej Potočnik pa sta v polfinalu po treh nizih klonila proti Čehoma Ondreju Redlu in Martinu Barti.

"Nekoliko se nama pozna, da do zdaj nisva veliko igrala skupaj, in v kakšnih ključnih trenutkih se potem vidi, da se morda nisva povsem dobro dogovorila." Foto: Aleš Oblak

Pokeršnik in Potočnik sta bolje igrale v obračunu za tretje mesto, potem ko sta prvi niz dobila na razliko, s 23:21, v drugem pa sta bila od madžarske dvojice Hajos/Strelli boljša z 21:18. "Vesela sva, da sva prvenstvo končala z zmago. Če bi prišla v finale in potem izgubila, občutek ne bi bil enak. Po prejšnji tekmi sva bila vseeno malo razočarana, saj je bilo v tretjem nizu še izenačeno na 12:12, nato pa sva naredila dve neumni napaki in izgubila. Nekoliko se nama pozna, da do zdaj nisva veliko igrala skupaj, in v kakšnih ključnih trenutkih se potem vidi, da se morda nisva povsem dobro dogovorila. Sva pa zato zdaj pokazala zobe in po mlačnem začetku v prvem nizu, kar se nama je dogajalo na praktično vseh tekmah, res lepo odigrala končnico v prvem nizu, še posebej Jernej. V drugem pa sva vsak prispevala tisti delež, da je bilo na koncu dovolj za zmago," je današnji nastop ocenil Pokeršnik.

V velikem finalu sta se Boženk in Jakopin veselila prepričljive zmage nad Redlom in Barto. Tekmecema sta v prvem nizu prepustila le devet točk, v drugem sta jih Čeha zbrala enajst. "Hvala za čestitke. Vsak finale je treba vzeti resno in tudi tega sva se lotila povsem resno, brez podcenjevanja. V finalu sva sicer pričakovala slovenski par, žal se Pokeršniku in Potočniku ni izšlo, tako da sva morala midva braniti slovensko čast v finalu in premagati Čeha," je bil zmage vesel Boženk.

Najboljši Slovenki sta bili Katarina Fabjan in Klara Kregar. Foto: Aleš Oblak

Pri dekletih sta si zlato odličje na srednjeevropskem prvenstvu priigrali Čehinji Martina Maixnerova in Marie-Sara Štochlova, ki sta v velikem finalu odpravili rojakinji Marketo Svozilovo in Miroslavo Dunarovo. Tretje mesto je po zmagi nad Madžarkama Eszter Lutter in Zsofio Szombathelyi z 2:0 pripadlo Slovakinjama Jani Simanicovi in Barbori Tokosovi. Najvišje uvrščeni Slovenki sta bili Klara Kregar in Katarina Fabjan, ki sta osvojili 5. mesto.

