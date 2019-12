V boju za odličja dve slovenski dvojici #foto

Prva nosilca prvenstva, Slovenca Tadej Boženk in Vid Jakopin, sta si uvrstitev v četrtfinale zagotovila že na prvi današnji tekmi, potem ko sta z 2:0 odpravila Izraelca Ofrija Masurija in Tomerja Hadarja, po njuni poti pa sta šla tudi Danijel Pokeršnik in Jernej Potočnik, ki sta z nekaj več težavami, a vseeno prepričljivo, z 2:1, slavila proti Madžaroma Arturju Hajosu in Benceju Streliju. Naša tretja dvojica, Matevž Berk in Andrej Grut si je po včerajšnjem porazu tokrat priigrala zmago z 2:0 nad Madžaroma Lukasom in Juarom Brilla, a se po porazu z Nemcema Julianom Schuprittom in Miom Wustom s 13:21 in 17:21 Slovenca nista uvrstila v nadaljnje tekmovanje.

Nika Benedik Bevc in Nika Hrovat sta morali v boju za četrtfinale priznati premoč Madžarkama Eszter Lutter in Szandri Szombathelyi, ki sta bili boljši z 2:0, Katarina Fabjan in Klara Kregar pa sta se po zmagi nad Eszter in Zsofio Vasvari z 2:0 veselili četrtfinala. A v slednjem sta bili zanju s 23:21, 8:21 in 9:15 premočni Čehinji Svozllova in Dunarova. "Če potegneva črto čez ta turnir, lahko rečem, da sva pokazali zelo dobro igro, vsaj glede na to, da sva še v pripravljalnem obdobju. Če bova tako nadaljevali, mislim, da bo ta sezona najina," po porazu in končnem 5. mestu Kregarjeva ni bila preveč slabe volje.

Katarina in Klara ima občutek, da bo ta sezona njuna. Foto: Aleš Oblak

Sledili sta moški četrtfinalni tekmi. Prva sta na mivko stopila Vid Jakopin in Tadej Boženk, ki sta se za uvrstitev med štiri najboljše dvojice pomerila z Nemcema Schuprittom in Wustom in zmagala s 23:21 in 21:13. "V prvem nizu sva se s tekmecema kar namučila. Vidi se, da z energijo še nisva povsem na želeni ravni, ampak lepo, da sva na koncu stisnila, nato pa je šlo kar gladko do konca. Je pa res, da se vse te mlade ekipe želijo dokazati in se je na vsako tekmo treba kar najbolje pripraviti. Jutri upava na normalno igro in se nadejava, da greva na zmago," je po uvrstitvi v polfinale povedal Jakopin.

Danijel Pokeršnik in Jernej Potočnik sta igrala na izkušnje in zmagala. Foto: Aleš Oblak

Danijel Pokeršnik in Jernej Potočnik sta z zmago s 16:21, 21:19 in 15:8 nad češkima predstavnikoma Frantiskom Knobloch in Martinom Melmuko Sloveniji prinesla še drugo mesto v boju za odličja. "Že cel turnir praktično ne delava napak. Mislim, da nama gredo na roke tudi pogoji, saj ni vročine. Proti Čehoma v prvih dveh nizih nisva našla prave obrambe, precej sva se mučila. Uspevala nama je igra za menjavo, a obramba in blok nista funkcionirala. Karkoli sta tekmeca napadla, je bilo uspešno in posledično sva kar precej izgubila prvi niz. Na koncu je vseeno prevladala taktika. Ves čas sva opazovala tekmeca, dobro komunicirala, izkušnje so pomagale in odkrila sva šibke točke nasprotnikov, potem pa je steklo," je bil po tekmi zadovoljen Potočnik.

Prvenstvo se bo s polfinalnimi tekmami nadaljevalo jutri, ob 10. uri, ko bodo najprej na vrsti dekleta, Jakopin in Boženk bosta polfinalno srečanje igrala ob 12. uri, Poročnik in Pokeršnik pa uro kasneje.

Preberite še: