V izločilnih bojih vsaj štiri slovenske ekipe #foto

Na uvodnih tekmah srednjeevropskega prvenstva v ljubljanskih Črnučah slovenske ženske dvojice v konkurenci osmih ekip niso bile najbolj prepričljive. Vse po vrsti so morale namreč priznati poraz tekmicam. Nika Hrovat in Nika Benedik Bevc sta s 14:21 in 14:21 klonili proti češki navezi Marketa Svozllova-Miroslava Dunarova, Katarina Fabjan in Klara Kregar pa sta tesno, z 19:21 in 19:21, izgubili z Izraelkama Yahli Ashush in Michal Barannik. Tudi Nina Zdešar in Nina Lovšin, ta je v zadnjem trenutku zamenjala poškodovano Katarino Bulc, sta na prvi tekmi izgubili, od njiju sta bili s 17:21 in 12:21 boljši Slovakinji Jana Simanicova in Barbora Tokosova.

Tadej Boženk in Vid Jakopin sta odpihnila svoja tekmeca. Foto: Aleš Oblak

Boljši uvod v tekmovanje je uspel našim odbojkarjem na mivki. Tadej Boženk in Vid Jakopin sta namreč brez težav, z 21:5 in 21:7, odpravila Hrvata Trpimirja Ramljaka in Borno Kljajića in si zagotovila uvrstitev v izločilne boje: "Nasprotnika sta bila precej mlada, a za začetek povsem v redu. Že pred tekmo sva se seveda osredotočila tudi na naslednja tekmeca, Izraelca oziroma Italijana, s katerima se bova pomerila jutri in ki sta tudi precej višje postavljena kot mlada Hrvata. Z dobro igro in dobrim začetnim udarcem sva poskušala nasprotnikoma onemogočiti igro in to nama je uspelo," je po uvodni zmagi dejal Boženk.

V izločilnih bojih bomo spremljali tudi druga naša predstavnika, Jerneja Potočnika in Danijela Pokeršnika, ki na prvi tekmi nista imela veliko dela z Izraelcema Riverjem Dayem in Kevinom Cuzmiclovim. Slovenca sta slavila z 21:13 in 21:14. "Glede na konkurenco moramo meriti na finale oziroma najprej na polfinale. Lepo je igrati doma, pred domačimi navijači. Upam, da jih bo ob koncu tedna prišlo še več," je povedal Pokeršnik.

Na prvi tekmi do zmage ni uspelo priti le Andreju Grutu in Matevžu Berku, ki sta morala z 9:21, 25:23 in 10:15 priznati premoč Čehoma Jakubu Šepki in Jindfichu Zavadilu.

"To je pač glava in s tem se bova morali še ukvarjati. A sva na koncu niz vseeno izvlekli." Foto: Aleš Oblak

Sledili so še odločilni obračuni deklet in tokrat so se Slovenke zelo izkazale. Hrovatova in Benedik Bevčeva sta z 2:0 (8, 20) slavili nad Emo Čuček in Niko Papak. "Prvi niz sva dobili z lahkoto predvsem zaradi motivacije s prve tekme, na kateri nama niso uspevali takšni zaključki kot na tej. V drugem nizu sva padli, mislili sva, da bova z lahkoto zmagali. To je pač glava, s tem se bova morali še ukvarjati. A sva na koncu niz vseeno izvlekli," je dejala Hrovatova. Benedik Bevčeva dodaja: "Jutri bo treba igrati močno v napadu in zaključevati. Pritisniti bova morali na začetnem udarcu in biti zbrani. Treba bo igrati na vse, samo tako je mogoče zmagati."

Katarina Fabjan in Klara Kregar sta bili na svoji drugi tekmi močnejši od Madžark. Foto: Aleš Oblak

Tudi Fabjanova in Kregarjeva sta bili na drugi tekmi uspešni, potem ko sta se veselili zmage z 21:17 in 21:13 nad Madžarkama Hanno Gubak in Fanni Vecsey: "Prikazati morava še boljšo igro, bolj morava pritisniti z začetnimi udarci, biti ves čas agresivni in napadalni, igrati morava svojo igro in mislim, da nama lahko uspe še več," je bila zmage vesela Kregarjeva.

Nina Lovšin je zamenjala poškodovano Katarino Bulc. Foto: Aleš Oblak

Tekmovanje se je žal že končalo za Zdešarjevo in Lovšinovo, ki sta izgubili tudi drugo srečanje, potem ko sta bili od njiju z 0:2 uspešnejši Čehinji Michaela Brinkova in Kylie Neuschaeferova. Prvenstvo se bo nadaljevalo jutri ob 9. uri, ko bosta od naših odbojkarjev na mivki prva na igrišče stopila Boženk in Jakopin in se pomerila z Izraelcema Ofrijem Masurijem in Tomerjem Hadarjem.

