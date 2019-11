Slovenska odbojkarja na mivki brez glavnega turnirja

Naša predstavnika sta nastopila v kvalifikacijski skupini A in morala na prvi tekmi s 15:21 in 15:21 priznati premoč Čehoma Ondreju Redlu in Martinu Barti, na drugi tekmi pa sta bila od Slovencev uspešnejša Frantisek Knobloch in Martin Melmuka, ki sta slavila z 21:13 in 21:17.

"Vesela sva, da sva se lahko udeležila tekmovanja. V skupini sva imela dve češki ekipi in dala res vse od sebe. Na prvi tekmi sva imela precej težav s sprejemom začetnega udarca, za drugo sva se zbrala, prikazala svojo najboljšo igro. A to je mednarodna raven in morala sva priznati premoč tudi drugi ekipi iz Češke," je po koncu kvalifikacij dejal Matjaž Lobnik.

Mednarodna konkurenca je za zdaj še prezahtevna za Lobnika in Primca. Foto: Aleš Oblak

Lobnik in Primec tako ne bosta igrala na glavnem delu turnirja, bo pa naše barve zastopalo šest dvojic. V boj za srednjeevropski naslov se pri moških podajajo Tadej Boženk in Vid Jakopin, Jernej Potočnik in Danijel Pokeršnik ter Matevž Berk in Andrej Grut, pri ženskah pa se bodo za najvišja mesta borile Katarina Fabjan in Klara Kregar, Nina Zdešar in Katarina Bulc ter Nika Hrovat in Nika Benedik Bevc.

"Raven je res visoka"

Lobnik meni, da bodo Slovenci na prvenstvu zagotovo pustili pečat, največ možnosti pa pripisuje aktualnima slovenskima prvakoma Tadeju Boženku in Vidu Jakopinu: "Videli smo, da je raven res visoka. Rad bi zaželel srečo vsem našim ekipam. Dokazali smo že, da se lahko kosamo z vsemi preostalimi. Videli smo, da sta Tadej Boženk in Vid Jakopin poleti v Ljubljani igrala zelo dobro, in mislim, da tudi tokrat lahko dosežeta zelo visoko mesto."

Prvenstvo, ki ga gosti Športni park Ludus v Ljubljani, se bo začelo jutri ob 9. uri.

