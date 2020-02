GEN-I Volley zamenjal trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tilen Kozamernik z ekipo, ki mu jo je vodstvo kluba sestavilo pred sezono, ni bil konkurenčen Calcitu in Novi KBM Braniku.

Tilen Kozamernik z ekipo, ki mu jo je vodstvo kluba sestavilo pred sezono, ni bil konkurenčen Calcitu in Novi KBM Braniku. Foto: CEV

Novogoričanke so v tej sezoni le bleda senca ekipe, ki je lani osvojila naslov slovenskega podprvaka in zaigrala v polfinalu pokala Challenge, v tej sezoni pa so v državnem prvenstvu vknjižile že pet porazov, v ligi MEVZA sedem, a ker se je vodstvo kluba odločilo, da bo organiziralo zaključni turnir, bodo Novogoričanke vseeno nastopile v polfinale srednjeevropske lige.

Tik pred tem so se po naših podatkih razšli s prvim trenerjem Tilnom Kozamernikom, ki je pred to sezono zamenjal odpuščenega Vasjo Samca Lipicerja, zamenjal pa naj bi ga brat direktorja Uroša Staniča, Matjaž. Ta naj bi ekipo vodil že na sredini tekmi 1. DOL v Grosupljem, konec tedna pa se bo z goriškimi strelami pred domačimi gledalci podal v boj za finale lige MEVZA. Nasprotnik bo Nova KBM Branik, ki po poškodbi Lorene Lorber Fijok ni več tako prodorna kot pred tem.

Preberite še: