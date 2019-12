Zaradi neznanja se je znašel pod plazom: S tem se ne hvalimo #video

"Tudi smučanje prostega sloga se je pri nas spremenilo. Kar smo mi naredili, ne bo več. Takrat so bili začetki. Borili smo se, spreminjali stvari. Za širšo publiko je bilo zanimivo, ker je bilo novo. Zdaj tega, žal, ni več. Tudi mladih ni veliko. Težko je, ker si zadnjih deset let nekaj dajal in tega ni več. Generacijo za mano, ki je štiri leta mlajša, smo spravili, da še rada smuča, kar mi je pa tudi najbolj pomembno. Pri nas se nismo toliko obremenjevali. Če si imel denar, si šel na tekmo, sicer ne. Tekem je bilo trinajst na leto, šli smo pa na dve. Tam smo upali, da ne bomo padli," se je zasmejal Bine Žalohar, potem ko se je spomnil, kako je v Sloveniji pomagal orati ledino v smučanju prostega sloga.

Pohvali se lahko, da je bil sedemkratni državni prvak v disciplinah slopestyle, big air, snežni žleb ter freeride. Tekmovati je nehal, ker so ga tekme omejevale in se raje osredotočil v snemanje promocijskih videov in filmskih vsebin, saj ima pri tem svobodo in možnost ustvarjanja. Smučanje je zapisano v njegovem srcu in mu v tem trenutku pomeni največ. Zelo zgodaj se je prelevil tudi v učitelja smučanja in delal na različnih kontinentih. Japonska, kjer je bil zadnji dve leti, mu je bila prav posebna izkušnja. Ne predstavlja si, kaj bi se zgodilo, če bi mu nekdo vse to vzel - v štirih mesecih in pol dela na Japonskem je imel denimo le osem nesmučarskih dni.

Kot freeride smučar veliko smuča izven urejenih prog. Ko se je vpeljeval v te vode, se je zaradi pomanjkanja izkušenj znašel tudi v težavah. Zasul ga je celo plaz, nakar se je na tem področju začel pospešeno izobraževati. Z glavo ne rine skozi zid in se raje obrne, če vidi, da ni varno. Prav tako je sodeloval s pokojnim Davom Karničarjem, s katerim sta imela načrte za prihodnost.

V zadnjem času je prišlo do kar nekaj plazov, ki so pod seboj na žalost pokopali ljudi. Tudi sami ste se nekoč znašli pod njim. Ali lahko delite to izkušnjo?

V plazu sem bil leta 2008 na Kaprunu. K sreči so me izkopali ven. Leta 2009 me je plaz na Kaninu nesel (spodaj si poglejte posnetek, op. a.). Iz tega sem odsmučal, iz tistega nisem. Od takrat naprej sem imel le še kakšen manjši plaz. Tri leta nazaj je bil na Obertauernu. V gozdu, ko sem mislil, da sem že varen. Načeloma pomeni, če si ujet v plazu, da nekaj narobe delaš. To, da me je zasul plaz, ni za hvalo. Mi se s tem ne hvalimo. Stvar se zgodi, če si preveč pogumen, ali ne upoštevaš določenih stvari ali pa imaš premalo znanja. Pri meni je bilo na začetku zagotovo slednje. Znanja ni bilo. V ekipo sem prišel in bil najmlajši. Enostavno nisem vedel.

Kaj ste pod plazom sploh razmišljali? Narediti ne morete nič, ker ste nepremični. Ali se vam je morda zavrtel film vašega življenja?

Toliko sem bil v šoku, da nisem nič razmišljal. Strah je bil prisoten in nisem nič razmišljal. Kolega, ki je bil spodaj, je rekel, da bi se mu pred očmi zavrtelo celotno življenje. Meni se ni. Spomnim se, da sem bil z glavo obrnjen navzdol. Očala sem imel tako, da sem čez eno oko videl, da je svetlo. Sem pa slišal vse, čeprav sem bil 70 cm pod vrhom.

Kaj se je dogajalo potem, ko ste bili pod snegom? Koliko časa ste bili sploh ujeti?

Med pet in deset minut. Nato so me izkopali. Takoj sem jih slišal. Enkrat sem se poskušal zadreti. Ko te zasuje plaz, pride šok. Prej si bil fizično aktiven, potem te potegne notri in zadržiš sapo, ker ne veš, kaj je. Ko si spodaj, se šele začne dogajati. Nič nisem mislil. Niti enkrat nisem pomislil na družino, kaj bo. Samo slišal sem ljudi. Morda mi je bilo zaradi tega lažje, ker sem vedel, da se nekaj dogaja. Brez žolne bi bil bivši.

In ko so vas rešili?

Tresel sem se. Od takrat naprej smo se začeli izobraževati, hoditi na delavnice. Vsako leto se izobražuješ, vsako leto veš več in vsako leto te je bolj strah (smeh, op. a.). Mislim, bolj neugodno je.

Ali to pride zaradi starosti ali je razlog v čem drugem?

Ne, zato, ker veš, kaj vse se je posameznikom že zgodilo. Na kakšen način so odšli. Toliko imaš v glavi in ne "upaš" več smučati. Vse scenarije imaš v glavi.

Ravno za takšne vrste ljudi, kot ste vi, ki turno smučate in izvajate vse vrste akrobacij, velja mišljenje, da ste neustrašni. Pa vendarle verjetno ni tako.

Pravi strah je vedno dobrodošel. Človek pozna sebe, do kje lahko pri strahu funkcionira. Tudi za to je trening. Prav zaradi tega izven zimske sezone surfam, kolesarim, da me je nenehno malce strah. Da si navajen, ko pride do določene situacije. Nikoli ga ne obvladaš povsem. Nisem doživel dneva, da bi rekel, da me ni strah. So pa ljudi, ki nimajo toliko čustev in imajo manj strahu ter ne razmišljajo o tem.

Na Japonskem je skakal čez pregrade, kar sicer ni dovoljeno. Foto: Juan Txbiri

Kako ste se sploh podali v te vode, da boste izvajali vragolije na smučkah, ob katerim nam vsem zastane dih?

Mami mi ni hotela kupiti deske za smučanje. Za maturantsko darilo sem dobil smuči, prej sem celotno življenje deskal. Spomnim se, da sva šla v Videm. Desko sem že izbral, ker sem imel prej eno zelo staro. Vse sem že nabral, kupil še eno stvar, pridem nazaj, ona na blagajni s smučkami. Moji prijatelji so bili vsi na deskah. Nato smo začeli na Voglu skakati.

Očitno je vedela, kaj potrebujete.

Ma ni vedela. Želela je, da sem klasični smučar. Ona je imela to rada. Prav tako ni hotela, da se ukvarjam z downhill kolesarjenjem, prav tako ni hotela, da skejtam. Nič. Ona je hotela, da hodim v šolo. Tako je.

Vas je pa zaznamovalo, ker ste zdaj na smučkah.

Potem je šlo v povsem drugo smer. Tako trmasti smo bili z deskarji, da sem se prek njih naučil smučati prostega sloga.

Trike ste se potem sami učili?

Vse sam. Iz ZDA smo naročevali filme na kasetah in gledali ter se učili.

Kdaj ste torej začeli s smučanjem?

Leta 2006 je bila moja prva alpska sezona. Leto pozneje sem začel skakati na Voglu. Naslednje leto sem si že prvič poškodoval koleno. Leta 2009 smo naredili na Kaninu največjo skakalnico do zdaj. Na Rambota smo ponosni, ker je bilo deset dni dela in Jože je uničil dva ratraka (smeh, op. a.). Sicer pa sem od sedmega razreda osnovne šole do drugega letnika faksa kolesaril z gorskim kolesom.

Ali ste se sploh ukvarjali s kakšnim drugim športom, ki ni bil adrenalinsko povezan?

Enajst let sem igral nogomet za Triglav. Moj sosed je bil Josip Iličić. On je bil tisti mulc, ki je vsak dan za blokom driblal in imel žogo na nogi. Po šoli je bil vedno prvi za blokom. Pri nam je bila to nuja. Košarke za našim blokom nismo toliko igral. Pri nas so bile tri ulice. Prvo igrišče je bila bolj kriminalna scena. Povezava je bila z luknjo – Zlatim poljem. Tja nismo smeli (smeh, op. a.). Potem je bilo eno igrišče nogometno in drugo košarkarsko.

Služba, ki jo ima, mu prinaša hkrati tudi užitek. Ljudi uči smučati, hkrati pa snema reklame in prizore za filme. Pred njim je projekt za National Geographic. Foto: Sandi Bertoncelj Kako gledate zdaj na Josipa Iličića, ki je ob Janu Oblaku prvo ime slovenske nogometne reprezentance in odlično igra za Atalanto?

Letos sem ga spet videl. S sosedi smo se dogovorili, da gremo odigrati mali nogomet in je prišel z Mercedesom G. Iz srca mu privoščim. Kolikor se spomnim, če imam prav, jih je sedem živelo v 60 ali 65 m2 velikem stanovanju. Dedi, babica, sestra, brat, oči, mami in on. A veste, kako je to malo prostora? In potem si rečeš, naj zasluži milijone. Zasluži si jih.

Potem še spremljate nogomet?

Po resnici povedano sem toliko izven pogona in ne spremljam. Nič drugače ni z downhillom (disciplina spust) z gorskim kolesom, ki sem ga tekmoval. Ko so svetovna prvenstva, gledam, sicer ne. Tudi smučanje prostega sloga se je pri nas spremenilo. Kar smo mi naredili, ne bo več. Takrat so bili začetki. Borili smo se, spreminjali stvari. Za širšo publiko je bilo zanimivo, ker je bilo novo. Zdaj tega, žal, ni več. Tudi mladih ni veliko več. Težko je, ker si zadnjih deset let nekaj dajal in tega ni več. Generacijo za mano, ki je štiri leta mlajša, smo spravili, da še rada smuča, kar mi je pa tudi najbolj pomembno. Pri nas je bilo vse tako ... Če si imel denar, si šel na tekmo, sicer ne. Tekem je bilo trinajst na leto, šli smo pa na dve. Tam smo upali, da ne bomo padli.

Kolikor mi je znano, ste tekmovali tudi s Filipom Flisarjem?

On je začel kasneje. On in Adi sta prišla iz alpskega smučanja. Flisar je bil vedno dovolj utrgan. Bolj je bilo pomembno, da se je zvečer po treningu še kaj neumnega naredilo. Videl je priložnost v free stylu, ker mu v alpskem smučanju ni uspelo. Prišel je k nam. Na big airu ni bil nikoli dober, razen tega, da je šel visoko in daleč. Ni pa se mogel vrteti. V half pipu sva bila še skupaj v svetovnem pokalu. Takrat smo skupaj z njim in Adijem tekmovali, nakar sta šla oba v smučarski kros.

"Ne, Mount Everest me ni nikoli zanimal. Me pa vse ostalo. Ogledano imam Kangri Garpo. To je najbolj ohranjen del himalajskega ledenika. Najbolj zasnežen del Himalaje, vendar je v Tibetu. Ena ekspedicija je bila leta 1986 ali 1987 in nato še ena, vendar so bili takrat znanstveniki. Potem so to območje zaradi vere zaprli." Foto: Sandi Bertoncelj Vas ta disciplina ni posrkala, glede na to, da ste z gorskim kolesom že dirkali po klancih navzdol?

Toliko sem že prekolesaril in tekmoval tudi za mladinsko reprezentanco – tako kot pri smučarskem krosu, samo da vzporedno tekmujejo štirje s kolesi ... Takšen način smučanja mi ni bil zanimiv. Bolj so mi bile ljubše vragolije pri skakanju in stil. Še zdaj mi je stil zelo pomemben, pa sem bolj v alpinizmu.

Torej potrebujete adrenalin. Kaj, če bi vam vse to vzeli? Si sploh predstavljate življenje brez tega?

Ne znam. Ravno zato gredo vse zveze narazen. Za enkrat mi je to še tako pomembno, da nisem pripravljen odstopiti. Za nekaj odstotkov ja, vendar ne za celotno sezono. Dokler bom lahko, bom. Šele zdaj sem začel uživati v tem, ker vodim, smučam, se učim. In vse se dopolnjuje. Prihajam do projektov. Enega sem dobil za naslednje leto za advanture Slovenija za National Geographic. Osem terminov bomo delali za Alpe Adria trail. Spoznavam ljudi in to mi je dobro. Da bi mi to zdaj vzeli in bi šel denimo v šolo učiti, ker sem učitelj, si ne predstavljam. Pa bi imel več časa zase in za družino, vendar se mi zdaj nenehno nekaj dogaja. In v tem uživam. Delo mora biti zame dinamično.

Ali vas mika, da bi šli kdaj smučati z Mount Everesta, kot je to storil Davo Karničar?

Ne, nikoli me ni. Me pa vse ostalo. Ogledano imam Kangri Garpo. To je najbolj ohranjen del himalajskega ledenika. Najbolj zasnežen del Himalaje, vendar je v Tibetu. Ena ekspedicija je bila leta 1986 ali 1987 in nato še ena, vendar so bili takrat znanstveniki. Potem so to območje zaradi vere zaprli. Če bi se dalo tja priti, so KG 16, KG 14, KG 22 hribi, ki so nepreplezani. Ti hribi niso visoki, kar je super. Do 6200 metrov nadmorske višine. Ledenik je od 4500 do 5000 metrov, nato so vrhovi od 5800 do 6200 metrov. 1200 višinskih metrov se mi zdi osebno realna številka, ki bi jo lahko človek naredil v enem poizkusu. Če imaš ABC kamp na ledeniku, bi načeloma to šlo.

Ali ste kdaj s Karničarjem sodelovali?

Nekajkrat sva skupaj smučala. Z njim sem opravil eno izmed najbolj izpostavljenih mojih smeri. Severni steber Skute in še nekaj drugih tudi. Imela sva načrte za naprej. Ko sem bil na Japonskem, sva bila nenehno v stiku, kako bo spomladi. Ko sem prvo sezono prišel z Japonske, je bilo prepozno. Lani je bil nato poškodovan. Tisti projekt ni šel skozi. Rad je pomagal. Želel sem z njim še smučati. Nam je bilo pomembno, da smo smučali. On je bil na drugi ravni, kot bom jaz kadarkoli. Tudi nimam takšnih apetitov, kot jih je imel. Njega je zanimal Mount Everest, najvišji hribi, jaz gledam maksimalno 6000 metrov nadmorske višine. Tam lahko tehnično bolj zahtevne smeri hitreje odsmučaš. Raje imam 15 centimetrov svežega snega čez in normalno smučam.

Turno smučanje mu predstavlja velik užitek. Foto: Matevž Maček Koliko vas je potem presenetila njegova smrt?

Vsaka smrt preseneti, ker ne veš, kdaj je. Bolj sem pomirjen s tem, da se to ni zgodilo na K2. Zakaj? Ne zaradi njega, ampak zaradi tega, ker bi ves narod opravljal, kot so pri Tomažu Humarju. Kaj mu je bilo treba riniti, zakaj davkoplačevalci plačujemo za takšne ljudi, čeprav imamo veliko srčnih bolnikov …, in podobno so govorili. Plus zaradi njegove družine. Kaj bi se zgodilo z njegovo družino v smislu odobravanja. Še vedno mislim, da bi se on smejal, če bi vedel, kaj se je zgodilo. Zagotovo bi si rekel, kakšen bedak. Vedno je bil namreč za varnost prvi. Nikdar ni tvegal. Ko smo šli skupaj, je najprej gledal na varnost.

Na Elbrusu sva ravno zaradi tega zelo skregala. Naša skupina je prišla na vrh malce pozneje, on pa je že sestopal z bratom in sinom, ki je bil takrat še zelo mlad. Sin se je slabše počutil, ker je bilo ledeno. Ni se jim zdelo, da bi en del smučali in so zato sestopili z derezami. Mi štirje tega nismo slišali. Klicali smo se, a ni bilo povezave. Odločili smo se, da odsmučamo. Spodaj smo se zelo skregali. Zakaj se zadnji dan izpostavljava, je Davo govoril. Nam se je sicer mudilo, ker smo morali do druge ure sestopiti, biti ob treh v kombiju, nato nas je čakala še pot do letala. Karkoli bi se zgodilo, ne bi bil odgovorno do ekipe, kar je res. Po drugi strani sva pa midva tudi že nekaj posmučala. Morda mu je takrat stopilo, ker se je pripravljal za K2. Vse, kar se je pojavilo na internetu, je moralo biti 100-odstotno dobro. On bi brez težav smučal, vendar ni želel zaradi sina in brata. Vendarle je že marsikaj presmučal.

Ali ste se kdaj v življenju ustavili na kakšnem delu in rekli, da naprej ne greste?

Dostikrat …

Glava dela razumno potem?

Pri nas je prednost, ker smo iz smučanja prostega sloga. Ni nam toliko pomembno, da pridemo do vrha, ampak kako smučamo. In da bomo naredili tisti fotomaterial, ki ga potrebujejo podjetja. Saj je vrh super, ampak te bo vedno počakal. Če vidiš vse rdeče zastave, kar se tiče razmer, boš obrnil. Včasih nimaš dosti motivacije ali volje, da bi prišel gor. In si najdeš tisoč in en izgovor, da ne boš šel. Sam imam dva dneva. Enega, ko res ne verjamem, da je varno, in drugega, ko sebe prepričujem, da je nevarno. To je velika razlika in je čista resnica. Ne moreš goljufati. Vedno pa se lahko zgodi nesreča. Ne moreš predvideti.

Foto: Katja Pokorn Kako pa veste, ko se spustite po nezavarovanem smučišču in pred seboj zagledate priložnost za skok, kateri trik lahko izvedete in da je varno?

Občutek je tisti. Izkušnje imam. Tolikokrat sem se po domače povedano "nategnil". Imam že kilometrino, da imam približno občutek. Drugače je, če greš klife skakati. Takrat greš prej pogledati in vržeš kepo. Vržeš jo pod kotom in približno vidiš. Velikokrat smo imeli srečo, včasih pa je šlo povsem kontra in predaleč.

Ste velikokrat padli?

Dostikrat.

Verjetno so bile temu primerne tudi poškodbe. Kaj vse se vam je že pripetilo?

Imel sem 23 pretresov možganov, vključno še od takrat, ko sem s kolesom vozil downhill. Zadnjih pet let ga nisem imel. Imel sem poškodbo kolena in vratu. 1. aprila, ja prav na ta dan, sem leta 2014 na Voglu padel na vrat in se mi je vretenc premaknil, drugi počil. Od takrat težje poškodbe nisem imel. Zato pa je bila bolezen. Od 2012 imam chronovo bolezen, avtoimuna, ki udari sluznico in debelo črevo. Slednje ti propada. Shujšal sem, na sklepe ti udari kot revma. Včasih zelo boli. V najslabšem primeru ti morajo črevo odrezati. Na zdravilih sem in imam intervale. Od avgusta sem veliko shujšal. Vse, kar fizično pridobiš, ti ta bolezen nato požre, kar je tečno.

Ali se vam bo lahko izboljšalo?

Ne, to je dedna bolezen. V DNK-ju je in je neozdravljivo.

Kateri padec bi v vaši kolesarki in smučarski karieri najbolj izpostavili?

Na kolesu zagotovo na Joštu, na domačem terenu. Tekma je bila. Na zgornjih koreninah sem že padel. Nič se ne spomnim, a sem se do cilja pripeljal. Tam sem nato bruhal in moral v bolnišnico. Na kolesu ni bilo toliko polomov - ključnica, rama, prst, sicer pa ne toliko. Na smučanju sem imel tri operacije kolena. Strgane sprednja, zadnja in stranska vez, prav tako meniskus. Hrustanec in kost sta bila poškodovana. To je bilo samo zaradi enega udarca.

Na predavanju, ki ste ga imeli v muzeju v Elanu, ste govorili o Japonski, kjer ste učili tujce smučati. Kje vse ste že delali?

V Avstraliji sem bil trikrat, na Japonskem dvakrat, v Chamonixu je zdaj prva sezona. Prej sem delal veliko tudi v Avstriji in Švici. Prav tako v Sloveniji. Na začetku sem največ živel pod Voglom. Delal sem kot smučarski učitelj in treniral v parku.

Kdaj ste šli prvič v Avstralijo?

Zelo zgodaj, ko sem bil star 23 let.

Tako zgodaj? Kaj je rekla mama?

To me je še najbolj presenetilo. Z mami sva imela sicer zelo slab odnos. V času srednje šole sem dve leti živel v dijaškem domu, ki je bil pet minut stran od doma. Avstralija mi je bil pobeg od doma. Nisem mogel tukaj živeti. Iskal sem, kje bom. Čez zimo sem bil na Voglu, poleti sem želel čim dlje od doma. Šel sem v Avstralijo. Ampak je dobro sprejela. Vedno je bila za to, da potujem in vidim svet. Da najdem priložnost, ker mi ni mogla dati tega. Na svoj način je bila za to.

Kako, da ravno Avstralija?

Licenco smo imeli in tam poznanstva. Slovenci so bili dol in poleti imaš edino tam sneg. Lahko greš še v Čile, kjer je slabo plačano. In če ne znaš španskega jezika, tam nimaš kaj početi.

Vsaka smuka po takšnih terenih mu je v velik užitek. Foto: Dejan Labes

Kakšno je plačilo v tujini v primerjavi s Slovenijo?

Plačilo kjerkoli na svetu je boljše kot pri nas. Povsod te imajo za pol profesionalca ali profesionalca. Zaposlijo te in ni tako kot pri nas, ko ti rečejo, da boš delal prek študenta. Ko delaš prek študenta, imaš sedem evrov na uro. In potem rečejo, da ti dajo 8, 9 evrov na uro, ker si z njimi dalj časa. Če si malce boljši učitelj, imaš 11, 12 evrov na uro. A je to sploh pošteno? Delaš šest ur in dobiš 60 evrov, od tega jih 40 zapraviš, ker greš jest in daš za bencin. Povsod drugje se to obravnava kot služba in te zaposlijo. Avstralija je bila dva in polkrat bolj plačana kot tukaj, Japonska trikrat bolj. Francija je denimo petkrat bolj plačana, a potrebuješ posebno licenco.

Na takratnem predavanju ste govorili tudi o dogodivščinah z Japonske in omenili prav posebno izkušnjo s policijo. Bi jo še zdaj delili?

Smučali smo tik pri morju, ker smo želeli dobiti foto posnetek nad morjem. Pri morju ni veliko snega. Smučali smo do ceste, nato je tako snežilo, da smo se porivali do avta. Nekdo nas je gledal in poklical policijo. Japonci so zelo zavestni. Karkoli je malenkostno izven njihovega reda, takoj pomislijo, da je nekaj narobe. Zaradi varnosti je nekdo mislil, da je nekaj narobe. Policaji so prišli. Sicer ne bi bilo nobene težave, ker so nas prišli le opozoriti, vendar se je zakompliciralo, ker s seboj nismo imeli osebnih dokumentov, prav tako ne njihovih vozniških dovoljenj.

Ni jim bilo jasno, kako imamo dva avta in le eno vozniško dovoljenje. Prav tako ne, kako nas je lahko osem in imamo le en potni list. Odpeljali so nas policijsko postajo. Vsak je bil v svoji sobi dve uri in pol in potem še vsi skupaj uro in pol. Vse so nas izprašali. Točno sem moral povedati, kje imam potni list. Policaj je šel v naš apartma preveriti, če je res tam. Ko sem prišli domov, se je prišel policaj opravičiti, ker je bil v našem stanovanju.

Tam nič ne rešiš v pol ure. Vse v sedmih, osmih urah. Je pa vse zastonj (smeh, op. a.). Nobene kazni nismo dobili. Peljali so nas celo dve uri in pol stran, ker smo morali izposojen avto pustiti tam. Podjetje, pri katerem smo si ga izposodili, namreč ni imelo dobro urejenega zavarovanja. Nato je moralo to podjetje priti po avto, nas pa so zastonj peljali do našega doma. Celo ustavili so nam v eni trgovini, ker smo bili lačni (smeh, op. a.).

Kakšni pa so kaj vaši cilji v smučariji, ki bi jih radi v življenju še dosegli?

V Himalaji bi rad smučal. Zadnja štiri leta je to osnoven, generalen cilj. Mikrolokacijo bom moral najti. Laila je hrib v Pakisatnu in je bila presmučana. Obstaja, vendar rabim še nekaj treninga. Zato sem tudi Chamonixu. Odvisno, kakšno linijo izbereš. Ne potrebujem, da bi ljudje rekli, po kakšni srtrmini je šlo dol. Včasih je dovolj, da narediš dva zavoja in da gre hitro. Ko bom star 50 let, pa bi rad skočil 720, torej dva obrata. Moj rekord sicer znaša tri obrate in pol.