Snežna plazova v Avstriji in v Švici zasula več ljudi

V Avstriji in v Švici je snežni plaz zasul več ljudi. Plazova sta se sprožila v bližini smučišč, za zdaj pa še ni znano, koliko ljudi je zasutih.

Na smučišču Ankogel na avstrijskem Koroškem je danes snežni plaz zasul najmanj dva človeka, enega so že rešili, drugega še iščejo. Snežni plaz se je sprožil tudi na smučišču v bližini švicarskega Andermatta na severni strani prelaza Gotthard. Švicarska policija domneva, da je pod plazom ujetih več ljudi, dva so že rešili, poroča STA.

Na gori Ankogel se je plaz sprožil zunaj urejenih prog in zasul dva človeka. Medtem ko je potekala iskalna akcija, se je sprožil še en plaz. Za zdaj še ni znano, koliko ljudi je zasutih. Po nekaterih podatkih so bil v drugem plazu zasuti štirje smučarji, smučišče pa so zaprli.

V švicarskem Andermattu je plaz zasul smučarsko progo, pod plazom je ujetih več ljudi. Za zdaj so našli dve osebi z lažjimi poškodbami. Za celotno območje Andermatta trenutno zaradi novozapadlega in napihanega snega velja tretja stopnja nevarnosti snežnih plazov, še poroča STA.