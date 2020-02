Filip Flisar sezono že končal: Enajst dni sem bil v bolnišnici v Mariboru

Začetek tekmovanja Samo gas oznani pok startne pištole, po katerem udeleženci najprej tečejo do svojih smuči ali deske, nato pa sledi spust proti cilju. Flisar starta za tekmovalci. Zadnji ujet tekmovalec oziroma prvi tekmovalec v cilju postane veliki zmagovalec dirke Red Bull Samo gas, so zapisali prireditelji dogodka, poroča STA.

Enajst dni je bil v bolnišnici v Mariboru

Flisar je moral sezono končati zaradi padca v Idreju Fjallu. Čeprav pregledi na tem švedskem prizorišču niso kazali na hujšo poškodbo, se je v domovini pozneje izkazalo, da so poškodbe mnogo težje, kot se je sprva mislilo.

"Po prihodu domov so mi opravili magnetno resonanco, kjer so ugotovili, kaj mi povzroča neprestane krvavitve v medenici. Odtrgalo mi je podkožje od fascije. Stvar se je po prihodu domov le še poslabšala, na dan so mi izčrpali po štiri decilitre krvi. Nato so mi vstavili drenažo, 11 dni sem bil v bolnišnici v Mariboru," je kalvarijo po padcu v pogovoru za STA pred časom opisal Flisar.

"Ko so mi dali drenažo ven in me spustili domov, ni bilo nič boljše. Rano mi je spet odprlo, ven je spet izteklo veliko tekočine. Pomoč sem poiskal v Ljubljani, kjer so mi povečali luknjo za odtok. Skratka zelo zapleteno, kaj takega se redko zgodi," je za STA dodal najboljši slovenski smučar prostega sloga, ki zdaj pravi, da gre s poškodbo na bolje, ampak počasi.

Foto: Getty Images

Za Kanin je prepričan, da bo nared

Vseeno je prepričan, da bo nared za dirko Samo gas. "Prepričan sem, da bom nared! Zadnja tekma svetovnega pokala je 14 dni prej, za to pa mislim, da ne bom tvegal. Dejstvo je, da je svetovni pokal nekaj drugega kot naša zabavna dirka na Kaninu. Za dirkanje na najvišji ravni moraš biti stoodstoten, tvegati moraš veliko, jaz pa ne bi rad, da se poškodba ponovi, še preden jo do konca zacelim," je danes povedal Mariborčan.

"Bodo pa imeli tekmovalci, ki me bodo izzvali na Kaninu, mogoče malo lažje delo, saj bom vseeno malenkost bolj pazljiv. Ampak naj ne računajo na potuho, jaz sem že pri 50 odstotkih zelo hiter," je v smehu o tekmi na Kaninu še dejal Flisar.