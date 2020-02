Ko si roke podata dva, ki na videz ne sodita skupaj #foto

V Ledeni dvorani Zalog sta si v ponedeljek zvečer na družabnem športnem dogodku roke podala športa, ki sta v Sloveniji deležna (pre)majhne pozornosti: ženski nogomet in curling. Generalni sekretar Curling zveze Slovenije Gregor Rigler je prepričan, da imata obe panogi ogromen potencial na rekreativni ravni. Zakaj prav na rekreativni, in kako jima kaže na vrhunski?

Vzdušje na ledeni ploskvi Ledene dvorane Zalog, kjer so si svoj igralni poligon uredili igralci curlinga iz ljubljanske regije, aprila pa bo tam evropsko prvenstvo v curlingu divizije C, je bilo sinoči še bolj pestro in glasno kot običajno.

Foto: Aleš Fevžer

Profiji vs. amaterji v 500 let starem športu

Na ledu so se namreč pomerili poznavalci in popolni laiki tega, več kot 500 let starega ekipnega športa, ki je enostaven samo na pogled, v praksi pa je zgodba povsem drugačna. To so se na lastni koži (ob padcih na kolena) prepričale tudi nogometašice Ženskega nogometnega kluba Radomlje, sponzorji in predstavnice medijev.

Ideja tega kombiniranega dogodka, na katerem so se med seboj pomerili, predvsem pa družili, športniki in športnice obeh panog, se je rodila povsem spontano. "Če je energija prava, se to kar zgodi," se je ob vprašanju razgovoril generalni sekretar Curling zveze Slovenije Gregor Rigler.

Foto: Aleš Fevžer

Ko beseda da besedo in se interesi prepoznajo

Rigler se je z nekdanjo vrhunsko smučarko, danes svetovalko pri organizaciji velikih športnih dogodkov in predsednico Ženskega nogometnega kluba Radomlje Andrejo Leskovšek McQuarri, spoznal na Evropskem festivalu olimpijske mladine v Sarajevu, kjer je bila Leskovškova v vlogi koordinatorke Evropskega olimpijskega komiteja, Riglerja pa so organizatorji povabili kot menedžerja za panogo curling.

"Tam sva se prvič srečala, ugotovila, da sva oba precej zagnana športna delavca in ko so pri ŽNK Radomlje organizirali dražbo, me je Andreja vprašala, ali bi bili pripravljeni pomagati s kakšno donacijo. Takoj sem pristal in predlagal, da pripravimo večer, namenjen nogometašicam, njihovim sponzorjem in medijem, namenjen medsebojnemu spoznavanju in spoznavanju našega športa," je povedal Rigler, ki je tudi uveljavljen mednarodni sodnik curlinga.

Foto: Aleš Fevžer

Curling in ženski nogomet - športa z največjim potencialom na področju rekreacije

Prepričan je, da sta curling in ženski nogomet športa, ki imata v Sloveniji največji potencial na področju rekreacije.

Od kod tako smela trditev?

Ker sta, kot pravi, to najbolj podcenjena in najmanj opažena športa v Sloveniji, sam pa verjame, da lahko postaneta največja rekreativna športa v Sloveniji.

"In ko se to zgodi, bo šla piramida samo še navzgor," je prepričan.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski curling brez ustreznega ledu

Kakšen je sploh položaj curlinga v Sloveniji? Če Rigler verjame, da imata skupaj z nogometom, ki ga igrajo ženske, velik potencial predvsem na rekreativni ravni, kakšna pa je njegova trenutna usoda na vrhunski ravni?

Leskovškova je v intervjuju za Sportal že izrazila prepričanje, da bi slovenski ženski nogomet ob finančni injekciji s strani NZS oziroma UEFE lahko naredil skokovit preskok v evropskem merilu. Kaj pa manjka slovenskemu curlingu, da prestopi stopnico višje?

"Naša največja težava je v tem, da nimamo pravega ledu," poudarja Rigler. "Curling se namreč ne igra na ledu, ki ga uporabljajo drsalci ali hokejisti, ampak zahteva poseben led, ki je namenjen izključno curlingu. Na hokejskem ledu, na kakršnem treniramo v Zalogu, lahko vadimo samo pometanje (pred kamnom) in odrivanje (s "štartnega mesta"), medtem ko samo igro pilimo v tujini. Najpogosteje v Bratislavi, Kitzbuhlu in Cortini d'Ampezzo, kar je povezano z zelo visokimi stroški," je nanizal le nekaj težav, ki pestijo slovensko curling sceno.

Foto: Aleš Fevžer

V dveh letih morda prva dvorana za curling v Sloveniji

Morda se vsaj eni izmed njih obeta lepša prihodnost. "Lani je bil dokončan razpis za podjetje, ki bo izdelalo projektno dokumentacijo za izgradnjo prve curling dvorane v Sloveniji, ki bi lahko že čez leti stala za Ledeno dvorano v Zalogu, kjer treniramo danes. Če bomo dobili svojo dvorano, se bodo tudi naše možnosti bistveno povečale," je prepričan Rigler.

"Seveda se ne bi branili večje finančne pomoči, a za zdaj se je zveza odločila, da poudarek nameni širši populaciji in igranju curlinga na rekreativni ravni - želijo si, da bi curling postal najbolj razširjen zimski rekreativni šport v Sloveniji - kar pomeni, da trenutno bolj gradimo na širini kot višini, a verjamemo, da bomo s širino prišli tudi do višine," je bil slikovit sogovornik.

Foto: Aleš Fevžer

9. mesto na svetovnem prvenstvu

Največji uspeh slovenske curling reprezentance je 9. mesto na svetovnem prvenstvu v konkurenci mešanih ekip, za mlado upanje pa skrbi mladinska ekipa, ki je nastopila na nedavnem Olimpijskem festivalu evropske mladine v Sarajevu in na mladinskih olimpijskih igrah v Lozani. Tam so bili edina reprezentanca, ki prihaja iz države brez svoje curling dvorane.

Foto: Aleš Fevžer

Več kot 500 let star šport Curling je ekipna športna igra na ledu (štirje igralci), kjer se uporabljata rekvizita »kamen« in »metla«. Gre za več kot 500 let star šport, ki so ga skozi stoletja igrali predvsem na Škotskem. Tam je bil leta 1838 ustanovljen tudi prvi klub: Kraljevi kaledonski curling klub (The Royal Caledonian Curling Club). Osnovna ideja je zelo preprosta: kamen je treba spraviti čim bližje sredini kroga, imenovanega hiša (house). Ker v partiji igrata dve ekipi, je jasno, da si končni cilj igre po najboljših močeh onemogočata. V igri je zato ogromno taktike, različne obrambne položaje pa morajo igralci premagovati s kar najbolj natančnimi meti.



Curling so na olimpijskem turnirju igrali že leta 1924 v Chamonixu (zmagala je Velika Britanija), nato pa je izpadel iz olimpijskega programa. Na novo je bil predstavljen leta 1998 v Naganu.

Foto: Aleš Fevžer

Evropsko prvenstvo za 10. rojstni dan

Curling je na slovenskih tleh zaživel marca 2010 in bo letos praznoval deseto obletnico. Trenutno na evropskih prvenstvih slovenska ženska in moška reprezentanca igrata v skupini C, cilj obeh pa je preboj v najboljšo skupino A. Do takrat pa bo treba preskočiti še kar nekaj stopničk.

Prva bi lahko bila že aprila letos (od 29. aprila do 5. maja 2020), ko bo Slovenija v Ledeni dvorani Zalog gostila evropsko prvenstvo divizije C.