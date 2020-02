Eksplozija, kakršne Slovenija ne pomni #video

Nekateri bodo rekli, kolikor napak, toliko zadetkov in ob eksploziji golov v Prvi ligi Telekom Slovenije kazali na neposrečene poteze branilcev, spet drugi poveličevali iznajdljivosti strelcev, tretji bodo rekli, da je prisoten skupek vsega, četrti pa bodo previdno molčali in občudovali fenomen največjega povprečja doseženih zadetkov na tekmo, odkar se klubi v samostojni Sloveniji potegujejo za lovorike.

V jesenskem delu je bilo odigranih 20 krogov, kar je statistikom močno olajšalo pot pri izračunu strelskega povprečja. Odigranih je bilo namreč natanko sto tekem, padlo pa je 316 zadetkov, kar pomeni, da je povprečje golov v jesenskem delu krepko nad številko tri. Znaša 3,16.

Najvišja povprečja doseženih zadetkov v zgodovini 1. SNL: 2019/20 – 3,16 * zadetkov na tekmo

1999/20 – 3,10

1994/95 – 3,09

2018/19 – 3,07



* po jesenskem delu

Če bi strelci vztrajali v takšnem ritmu tudi spomladi, spomnimo, v zadnjem jesenskem krogu je denimo odmevala rekordna zmaga Aluminija nad Triglavom (8:1), bi Slovenija pozdravila novo rekordno sezono. Najbolj rodovitno, kar se tiče zadetkov, s tem pa bi na svoj račun prišli tudi gledalci, saj jim zagotovo ne bi bilo dolgčas.

Napake branilcev ali spretnosti napadalcev?

Med desetimi strelci najlepših zadetkov so kar trije nogometaši Mure. Foto: Urban Meglič/Sportida Pot do zadetkov je pogosto lažja, če ti tekmec olajša delo z napako. Takšnih zadetkov je bilo kar nekaj. Med 316, ki so padli v jesenskem delu, pa smo vseeno izbrali deset najlepših, pri katerih ni večjega govora o napakah. Ti zadetki so bili namreč tako dovršeni in atraktivni, da se jih ne bi sramovali niti največji nogometni zvezdniki na svetu.

Pri njih ni bilo daril s strani tekmeca, ampak zgolj presežek lastnih kakovosti. Pravi udarec ob pravem trenutku in naklonjenost višjih sil, saj je kdaj priskočila na pomoč tudi sreča. Rezultat vsega je bil zadetek, ki je izstopal tako po znanju kot lepoti.

Vsi članki, zbrani v rubriki Top 10.

Slovenijo zapustila le Hotić in Brkić

Najlepši zadetek je po mnenju bralcev in bralk Sportala v jesenskem delu dosegel Žan Benedičič. Največ glasov za najlepši zadetek prvega dela je v bogati ponudbi pobral Žan Benedičič. Nekdanji mladi reprezentant igra za Celjane, ki jim gre v tem letu odlično, saj so kot edini slovenski prvoligaš končali priprave brez poraza. Na sedmih pripravljalnih tekmah so kar šestkrat zmagali in nakazali, da bi bila lahko to njihova pomlad. Skoraj vsi strelci desetih najlepših zadetkov v tej sezoni še naprej vztrajajo na slovenskih zelenicah. Zapustila sta jih le Dino Hotić, donedavni nogometaš Maribora, ki se je preselil v Belgijo, ter Goran Brkić, ki je jeseni kot posojeni igralec Olimpije branil barve Triglava.

Vsi ostali, poleg Benedičiča so tu še Amir Dervišević (Maribor), Luka Bobičanec, Nino Kouter in Žan Karničnik (vsi Mura), Jucie Lupeta, Stefan Savić in Endri Čekiči (vsi Olimpija), še naprej nosijo enake drese ter polni motivacije kujejo načrte, kako znova navduševati nogometno javnost.

V soboto bo šlo zares, prvoligaši bodo do konca sezone odigrali 80 tekem, glede na videno v jesenskem delu pa velja ponovno pričakovati festival prekrasnih zadetkov. Ni kaj, pred vrati je rekordna eksplozija zadetkov. Vabljeni!

Najlepši zadetki jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije:

1. ŽAN BENEDIČIČ, NK Celje (17. krog Rudar - Celje) - 28,43 odstotka

2. AMIR DERVIŠEVIĆ, NK Maribor (18. krog, Aluminj - Maribor) - 23,02 odstotka

3. LUKA BOBIČANEC, NŠ Mura (6. krog, Mura - Rudar) - 20,11 odstotka

4. JUCIE LUPETA, NK Olimpija (11. krog, Domžale - Olimpija) - 11,37 odstotka

5. GORAN BRKIĆ, NK Triglav (19. krog, Maribor - Triglav) - 6,66 odstotka

6. STEFAN SAVIĆ, NK Olimpija (14. krog Olimpija - Rudar) - 2,5 odstotka

7. DINO HOTIĆ, NK Maribor (11. krog, Maribor - Rudar) - 2,36 odstotka

8. NINO KOUTER, NŠ Mura (12. krog Mura - Domžale) - 2,22 odstotka

9. ŽAN KARNIČNIK, NŠ Mura (2. krog, Mura - Bravo) - 1,66 odstotka

9. ENDRI ČEKIČI, NK Olimpija (11. krog, Domžale - Olimpija) - 1,66 odstotka