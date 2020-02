Grofje pred nadaljevanjem prestrašili tekmece

Celjani so bili eno od najprijetnejših presenečenj jesenskega dela Prve Lige Telekom Slovenije. Zasedajo četrto mesto in imajo le štiri točke manj kot Aluminij in Maribor, kar je pred nadaljevanjem sezone vse prej kot neulovljiv zaostanek. Grofje se lahko v soboto Kidričanom približajo le na točko, saj bo ravno Aluminij njihov prvi tekmec v spomladanskem delu.

Za Celjani je izjemno uspešno pripravljalno obdobje, ki so ga večino preživeli v Turčiji. Na sedmih mičnih tekmah niso izgubili niti enkrat in kot edini od slovenskih prvoligašev neporaženi pričakali nadaljevanje sezone. Na generalki pred začetkom spomladanskega dela so kar s 3:0 premagali tudi Olimpijo in zagrozili vsem, ki jim bodo v kratkem prekrižali pot. Prvi tekmec Celja bo v soboto Aluminij, ki ima pred rumeno-modrimi štiri točke prednosti.

Datum Tekma Strelci 18. januar Celje : Nafta Lendava (Slo/2) 3:0 Vizinger, Kerin, Božić 24. januar Celje : Rogaška (Slo/2) 6:0 Lotrič, Božić, Kljun, Vizinger, Antanavičius, Plantak 30. januar Celje : Piast Gliwice (Pol/1) 2:1 Lotrič, Flis 2. februar Celje : Crvena zvezda Beograd (Srb/1) 1:1 Božić 5. februar Celje : Šinik Jaroslavl (Rus/2) 2:0 Vizinger, Stojinović 8. februar Celje : Šahter Karaganda (Kaz/1) 2:0 Kerin, Koritnik 15. februar Celje : Olimpija Ljubljana (Slo/1) 3:0 Božić, Lotrič, Kerin

Pet novih imen

Celjane so po jesenskem delu zapustili trije igralci. Tadej Vidmajer je odšel na Poljsko, mlada Juša Štuseja in Stiana Džumhurja pa so posodili Fužinarju in Šampionu. Prišli so kar štirje novi igralci, ob tem pa so iz mladinskih vrst k članski ekipi priključili še mladega Toma Kljuna.

Tadej Vidmajer bo kariero nadaljeval na Poljskem.

Spremembe v zimskem prestopnem roku: Prišli: Advan Kadušić (Zrinjski Mostar/BiH), Domantas Antanavičius (Maardu/Fin), Denis Marandici (Leira, Por), Valentin Žehov (Dinamo Moskva II/Rus) Odšli: Tadej Vidermajer (LKS Lodž/Pol), Juš Štusej (Fužinar/posoda), Stian Džumhur (Šampion/posoda)

"Vedno smo delovali na način, prihod – odhod. Zdaj smo poskrbeli za nekaj več prihodov, saj smo morali okrepiti bočna položaja. Prodali smo Tadeja Vidmajerja, Deni Štraus in Amadej Brecl sta poškodovana. Okrepili smo se z Advanom Kadušićem in Denisom Marandicijem, z obema smo izjemno zadovoljni. Ob tem, ko je zaradi poškodbe še vedno odsoten Nino Pungaršek, smo pripeljali še Domantasa Antanavičiusa. Iskali smo še izkušenega krilnega igralca in ko smo željo postavili ob bok pogojem, ki jih imamo na voljo, smo ugotovili, da to ni izvedljivo in da po tem pravzaprav sploh ni potrebe. Na krilnem položaju smo ob Tomu Kljunu, enem od najbolj perspektivnih nogometašev v Sloveniji, dodali še Valentina Žehova, nogometaša, ki je nastopal za mlajše selekcije Rusije," je zanimiv prestopni rok za klubsko stran komentiral športni direktor Branko Veršič.

Ruski vlagatelji? "Nimamo česa skrivati." Branko Veršič je pojasnil, kaj se dogaja z ruskimi vlagatelji. Foto: NK Celje V zadnjem času se je veliko pisalo o ruskih vlagateljih. V klubu so pogovore že potrdili, a za zdaj dogovora še ni bilo. "Ko smo v Celju spoznali morebitne vlagatelje iz Rusije, smo z njimi opravili kar nekaj sestankov, dogovorov, da smo začutili drug drugega. Strah je povsem odveč. Prihajajo iz visokih nogometnih krogov in to niso prazne besede. Navsezadnje poznate Bournemouth, Zürich in Uerdingen. Ne poznam človeka, ki ne bi želel sodelovati v takšnem klubu, v takšni organizaciji. Napake iz leta 2016 zagotovo ne bomo več naredili. V upravi in klubu smo ljudje, ki bomo zadeve preverili, preden se odločimo za partnerstvo. To, da z njimi že tesno sodelujemo, ni skrivnost. Učimo se drug od drugega, tako mi od njih kot tudi oni od nas, a končnega dogovora še ni bilo. Ko in če bo, bo sklicana tiskovna konferenca, na kateri bomo javnost obvestili o vsem, saj nimamo česa skrivati. Ni zgodba iz ozadja, ko bi kdorkoli delal v škodo kluba," pojasnjuje Veršič.

Cilj? Evropa!

Kot smo že dejali, za Celjani so uspešne priprave, zato z optimizmom čakajo nadaljevanje državnega prvenstva. Trenutno so na četrtem mestu, potihoma pa upajo, da se jim uspe uvrstiti v evropska tekmovanja.

Dario Vizinger je s 13 zadetki drugi strelec lige. Foto: Vid Ponikvar

"Želimo si Evrope, če si je ne bi, ekipe ne bi zadržali skupaj, ampak bi jo razprodajali. Če bo Evropa tu, se bo naša velika želja izpolnila. Če bodo naši fantje dali vse od sebe, spoštovali načela, če bomo držali skupaj in naredimo rezultatski preboj, verjamem, da bomo do nje tudi prišli. Če pa ne bomo, a bomo videli, da smo pri napredku in razvoju naredili korak naprej, pa prav tako ne bo nobene katastrofe," je še povedal Veršič in dodal, da si v klubu želijo kar najbolj polnih tribun.



"Zdaj, ko so z nami spet tudi Celjski grofje, pozivam vse ljubitelje športa iz regije, da pridejo na naš prelep stadion Z’dežele, da nas podprejo in da skupaj uresničimo naše športne cilje."

