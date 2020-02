Drava v italijanske roke: čez tri leta v ligo Evropa

Nogometni klub Drava bo po novem v rokah italijanskih investitorjev, so na sredini večerni skupščini na Ptuju oznanili v klubu. Klub je na družbenih omrežjih že zaželel dobrodošlico novemu predsedniku, Italijanu Salviu Passanteju, ki je prevzel vodenje kluba in ki prihaja iz Neaplja.

Gre za poslovneža, ki ima v lasti spletno televizijo in spletno stran CalcioNapoli24, poroča slovenski športni dnevnik Ekipa SN.

"Zgodovinski dan, danes so me imenovali za predsednika NK Drava, kluba, ki igra v drugi slovenski ligi. Cilj je, da se v treh letih uvrstimo v ligo Evropa," je v objavi na družbenem omrežju visokopotezni cilj zapisal Passante in se zahvalil vsem, ki so mu stali ob strani. Ob tem je dodal, da bo sponzor kluba spletna stran CalcioNapoli24.

Najprej poplačilo dolgov, nato po vsaj 200 tisoč evrov na leto 36-letni Passante je Ptuj je spoznal pred 14 leti, ko je za Dravo igral njegov prijatelj Gennaro Chietti, ki je bil po poročanju Večera prisoten na skupščini. Kot še pišejo v Večeru, namerava najprej poplačati dolg kluba (okoli 160.000 evrov). Italijani bi naj zagotovili 100.000 evrov za stroške v preostanku letošnje sezone (treba je poravnati obveznosti za pridobitev licence kluba za prihodnjo sezono), vsako naslednje leto bo investitor za delovanje članske ekipe zagotovil vsaj 200.000 evrov.

Čeh se poslavlja od predsedniške funkcije

Po sporu med nigerijskimi lastniki in tedanjim podpredsednikom kluba Nastjo Čehom so na skupščini 10. februarja člani društva izglasovali razveljavitev pogodb med NŠ Drava in podjetjem NK Drava Dakinda.

Nastja Čeh se poslavlja od predsedniške funkcije. Foto: Vid Ponikvar

Nekdanji predsednik kluba, Nigerijec Emmanuel Akpakwu, je dejal, da zadeva še zdaleč ni končana in da bodo novo vodstvo kluba prijavili pristojnim organom ter pravico poiskali na sodišču.

Čeh nam je danes potrdil, da se po italijanskem prevzemu ptujskega kolektiva poslavlja od predsedniške funkcije.

Preberite še: