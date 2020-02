Vsi so jih že odpisali, a si mislijo svoje

V zadnjih sezonah so bili vedno bližje vrhu kot pa dnu razpredelnice, apetiti pa so postopno rasli. Ko so Domžalčani prvič konkretneje – zgodilo se je pred začetkom sezone – izpostavili željo, da bi mešali štrene tudi najboljšim in se spustili v boj za naslov prvaka, pa se je zalomilo.

Rezultati Domžal so bili večino jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije slabi, obramba je bila ranljiva kot že dolgo ne, znova pa je imel ogromno dela športni direktor Matej Oražem, saj se je rubrika prihodov in odhodov kljub nadarjenemu klubskemu podmladku polnila skozi vso sezono.

Povzročala je ogromno težav trenerjem, saj je primanjkovalo časa za doseganje usklajenosti in uigranosti. Simon Rožman ni več videl poti, kako nadaljevati. Zapustil je rumeno družino, nasledil pa ga je Andrej Razdrh in proti koncu jesenskega dela že ujel ritem, ki je spominjal na dosežke Domžal, s katerimi so si v zadnjih sezonah vedno zagotovili evropsko vstopnico.

Ni prijetno, ko te na to opozarjajo iz kroga v krog

Domžale so v zadnjem jesenskem nastopu v gosteh ugnale Olimpijo. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Domžalčani so prezimili na šestem mestu, v drugem delu pa so trdno odločeni stopiti še korak naprej. Čeprav je zaostanek za najbližjimi sosedi na lestvici velik, iz pokala pa so izpadli že pred polfinalom, še vedno vztrajajo pri drznem cilju, da bodo rumeno-modri vnovič nastopili v kvalifikacijah za evropsko ligo. "Mislim, da so nas že vsi odpisali iz boja za Evropo. Za nas je bil cilj sicer postavljen že pred sezono, celo višje od samih evropskih tekmovanj. Ni pa prijetno, ko te na to opozarjajo iz kroga v krog,'' je nedavno priznal Razdrh, ko je spregovoril o ciljih v spomladanskem delu sezone.

Žal mu je, da so nogometaši končali jesenski del dva kroga pred prvotnim načrtom. Domžalčani so namreč takrat že spominjali na moštvo, ki se ne boji nikogar. V Stožicah so zadali Olimpiji velik udarec in si dvignili samozavest. V pripravljalnem obdobju ni padla, čeprav so zbrali več porazov od zmag. Trener se zaveda, da bodo pravi boji – tisti, ki nekaj štejejo – sledili šele od konca tedna naprej. Najprej proti Muri, neposrednemu tekmecu za četrto mesto, ki bi ob določenem razpletu pokala že omogočalo pot v Evropo.

V uvodnem spomladanskem krogu imajo priložnost, da se petouvrščeni Muri približajo na pet točk zaostanka. Foto: Urban Meglič/Sportida

''Nismo obupali, če se bomo hitro približali ekipam, ki so na mestih za evropska tekmovanja, potem je vse mogoče. Je pa res, da ekipe iz zgornjega dela ne delajo veliko napak. Ampak verjamem, da bomo uspešni," je Razdrh, ki je v sezono vstopil kot strateg Tabora, optimist.

Spremembe v zimskem prestopnem roku: Prišli: Predrag Sikimić/Srb (Tabor Sežana), Zeni Husmani/SMk (Shkendija, SMk), Do-hyun Kim/JKo (Krka), Til Mavretič (Michalovce, Slk). Odšli: Josip Ćorluka/BiH (Zrinjski Mostar, BiH), Matija Rom (Inter Zaprešić, Hrv), Tonći Mujan/Hrv (Ümraniyespor, Tur), Kaheem Parris/Jam (Krka – posoja), Dario Kolobarić in Dino Mušija/Avt (oba Dob – posoja), Rauno Sappinen/Est (Flora Tallinn, Est).

Najprej z Muro, nato k starim znancem v Sežano

Predrag Sikimić je prišel v Domžale kot tretji najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije. Iz Sežane je pozimi pripeljal Predraga Sikimića, tretjega najboljšega strelca tekmovanja, v zvezno vrsto se je vrnil nekdanji kapetan Zeni Husmani, Domžalčani pa veliko pričakujejo tudi od hitrega Južnokorejca Do-hyuna Kima, ki se je rumenim pridružil kot zadnji. V zadnji vrsti bodo skušali nadoknaditi izostanek Tilna Klemenčiča, največjega osmoljenca priprav, saj si je huje poškodoval koleno na prvi letošnji prijateljski tekmi. Prav proti svojemu nekdanjemu klubu Triglavu. Proti Muri bo zaradi kazni manjkal tudi kapetan Senijad Ibričić.

Soigralci ga bodo proti motiviranim Prekmurcem, ki prihajajo v mesto ob Kamniški Bistrici vsaj po točko, zelo pogrešali. ''V zadnjih dneh moramo postoriti še nekaj stvari, se spočiti in poskusiti vse skupaj še nadgraditi," je Razdrh pojasnil, kako bodo Domžalčani pilili formo do nedeljskega dvoboja z Muro, nato pa ga že tri dni pozneje čaka prav poseben dvoboj. Gostovanje v Sežani, kjer se bo (podobno kot Sikimić) pomeril s starimi znanci.