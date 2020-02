Najlepša pridobitev, o kateri sanja Gorenjska že desetletja

Edini gorenjski prvoligaš je prezimil na sedmem mestu. Če bi ponovil dosežek v spomladanskem delu, sreči ne bi bilo videti konca. Stoletnico kluba želi proslaviti z obstankom med najboljšimi, nadaljevati kakovostno delo z mladimi in še naprej črpati osrednje sile v širnem gorenjskem nogometnem bazenu, ki je podal že nič koliko reprezentantov, in s pomočjo nekaterih tujih igralcev, ki po mnenju strokovnega vodstva predstavljajo dodano vrednost, postati standardni prvoligaš.

K temu, da bi si Kranj zaslužil vedno več nogometnih spektaklov, bodo zagotovo pripomogli tudi reflektorji, ki bodo kmalu posvetili in poskrbeli za veliko veselje kranjskih ljubiteljev nogometa. ''Stadion bo spomladi resnično zasijal s pomočjo najsodobnejših LED svetil. Prvo tekmo pod reflektorji bomo zagotovo igrali proti atraktivnemu nasprotniku kot je Maribor ali Olimpija (prva takšna tekma bo 22. aprila proti Olimpiji, op. p.). Trdno sem prepričan, da bo zaradi tega kranjski stadion še bolj poln in da bo navijaško vzdušje v polni meri zaživelo,'' ne skriva zadovoljstva predsednik Triglava Beno Fekonja in se zahvaljuje občini, da je prisluhnila dolgoletni želji ljubiteljev športa v gorenjski prestolnici. Ključno vlogo sta pri projekti prevzela Občina Kranj in Zavod za šport Kranj.

Ker pa se Triglav zaveda, da je žoga okrogla, konkurenca v boju za obstanek pa prav tako kakovostna in visoko motivirana, si bodo morali njegovi igralci prislužiti glavno nagrado na igrišču. ''Priznati je treba, da smo na začetku prvenstva zastavili za cilj sedmo mesto, ki ga sedaj ob zimski pavzi tudi držimo. To nas ne sme uspavati, saj nimamo skoraj nobene prednosti pred devetim mestom, zato bo v pomladnem delu še kako vroče,'' napoveduje prvi mož kranjskega kluba.

Iz Kranja na Poljsko

Pozimi so Kranjčani dokazali, da so možni odmevni prestopi tudi iz manjših prvoligaških sredin. Egzon Kryeziu in David Tijanić sta se preselila na Poljsko, nekoliko presenetljivo je znova ostal doma najboljši strelec in kapetan Luka Majcen, za katerega je vladalo določeno zanimanje iz tujine, a tudi temna senca incidenta po tekmi z Bravom, zaradi katerega bo moral izpustiti tudi uvod spomladanskega dela.

Gorenjski orli so prezimili na sedmem mestu, v pripravljalnem obdobju pa so odigrali sedem tekem. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Spremembe v zimskem prestopnem roku: Prišli: Marten Wilmots/Bel (Ferencvaroš, Mad), Reno Wilmots/Bel (Bisceglie, Ita), Erik Gliha (St. Truiden, Bel), Armin Čerimagić/BiH (Mura), Berat Beciri/Alb (Shkendija, SMk), Žan Luka Kocjančič (Heerenveen, Niz) Odšli: David Tijanić (Rakow, Pol), Egzon Kryeziu (Lechia Gdansk, Pol), Elvedin Herić/BiH (Sloboda Tuzla, BiH), Ernest Grvala (SAK Celovec, Avt), Goran Brkić/Srb (Olimpija – konec posoje), Uroš Sekulić/Srb

V Kranju na mladih svet stoji

V Kranju si želijo obstati v druščini najboljših. Foto: Grega Valančič/Sportida Nadomestiti ga bodo skušali drugi. Trener Vlado Šmit je ob sodelovanju športnega direktorja Siniše Brkića dvignil palec za prihod številnih novincev, med katerimi so tudi sinovi priznanih nogometašev oziroma selektorjev. Prišla sta brata Wilmots, pa Erik Gliha, dobrodošle okrepitve, ki bodo v povezavi z mlado zasedbo skušale pomagati Kranjčanom do izpolnitve zadanega cilja.

Kranjčani spadajo med fenomen prve lige, saj podajajo priložnost številnim mladim igralcev. Povprečje igralnih minut za mlade igralce do 21 let v prvi ligi po podatkih kluba znaša 180 minut na tekmo, pri orlih pa je visok skoraj 336 minut, kar je podatek, vreden pohvale, pa tudi dokaz, s kako dvoreznim mečem se igra trener Šmit, saj igrajo pogosto zelo pomembno vlogo pri osvajanju točk tudi izkušnje.

Najtežje priprave do zdaj

V pripravljalnem obdobju se je med strelce vpisalo deset različnih igralcev. Vsak je zadel enkrat. Med njimi je bil tudi Marten Wilmots, ki se je pridružil Kranjčanom skupaj z bratom. Foto: Tomaž Cuder/Planet TV Trener Šmit, nekdanji srbski zvezni igralec, ki obožuje Gorenjsko, je ob začetku leta obljubil igralcem, da jih čakajo najbolj zahtevne priprave do zdaj. Ni se zlagal. Obljubo je držal, tako da so za Triglavani izčrpne priprave, ki pa so zadovoljile strokovno vodstvo do te mere, da je pred začetkom spomladanskega dela sporočilo, kako je pripravljeno na vse izzive.

Med pripravami ni Gorenjcev zmedel niti visok poraz proti Rožmanovi Rijeki (0:7), ki je ob nemoči spominjal na zadnji poraz v Kidričevem (1:8) in veliko ponižanje. Takrat so bile noge še težke, zdaj pa je Triglav, ki se je okrepil z vseh vetrov, v veliko boljši formi in pripravljen na izzive. Samozavest si je z zadnjo zmago na pripravah, z 2:1 je padla druga ekipa Osijeka, še dvignil, v soboto pa gre zares. Prihaja zadnjeuvrščeni Rudar, točke bodo štele dvojno.