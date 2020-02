Na Štajerskem narašča vročica pred sobotnim vrhuncem, večnim derbijem med Mariborom in Olimpijo. Kapetan Marcos Tavares se rad spominja številnih derbijev. Ni jih bilo malo, na katerih je dosegal zadetke in pokvaril načrte Ljubljančanom. V zadnjem obdobju je tega manj, saj mu trener Darko Milanič ne namenja veliko minut. Bo srčni Brazilec v soboto sploh zaigral? Potrdil je, da je pripravljen in da so zdravstvene težave že preteklost. Končno besedo bo tako imel trener.

Kralj prvoligaških zadetkov in absolutni rekorder 1. SNL je v tej sezoni zbral 17 nastopov, a na igrišču skupno prebil zgolj 267 minut. Na tekmo je v povprečju odigral le slabih 16 minut, prav nikoli pa ni začel dvoboja v prvi enajsterici.

Glavno besedo ima trener

Trofejni strateg Maribora je v tej sezoni kapetanu v prvenstvu namenil le 267 minut. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vseeno si je v tem času priigral kar nekaj priložnosti, v polno pa zadel le enkrat, kar je bistveno manj od učinka, s katerim že več kot desetletje razvaja slovensko nogometno javnost. Znameniti priklon navijačem je izvedel le na tekmi proti Bravu. Ravno na dvoboju, na katerem so Ljubljančani gostovali v Ljudskem vrtu. Je to dober znak, da ponovi scenarij v soboto, ko bo gostovala vodilna Olimpija?

V pripravljalnem obdobju ni veliko igral. Tudi zaradi zdravstvenih težav, ki so mu oteževale delo na treningih, zlasti v Turčiji. Na zadnji prijateljski tekmi, v kateri so vijolice v mestu ob Dravi ugnale velenjski Rudar (1:0), mu je trener odmeril štiri minute. "Zdaj je vse v redu. Zdaj čakam … trenerja," je Marcos Tavares, ki bo prihodnji mesec dopolnil 36 let, dal vedeti, da je povsem pripravljen na prvoligaške napore, da pa tudi o tem, koliko bo igral, odloča zgolj trener.

Maribor o pričakovanjih v spomladanskem delu:

Milanič ve, kaj bo rekel Tavares

V soboto se bosta v Ljudskem vrtu pomerila jesenski prvak in branilec naslova. Foto: Grega Valančič/Sportida "Ne vem, kakšen odgovor ste pričakovali vi, jaz sem od njega pričakoval točno tak odgovor. Nič novega od njega. Če bi slišal kaj drugega, bi bilo močno narobe, tako da sem zelo zadovoljen. On je bistveno več z menoj kot z vami, tako da se o tem veliko pogovarjava v klubu. Ima mojo maksimalno podporo, vse s ciljem, da bi bil povsem pripravljen, ko napoči trenutek. Ali bo ta trenutek 90 minut na tekmah vso sezono ali pa bo ta trenutek ena minuta na neki zelo pomembni tekmi tako za nas kot tudi zanj, vseeno. On mora biti pripravljen. Zadovoljen sem in vem, kaj bo rekel, ker ga poznam," je na Brdu pri Kranju, kjer so se pred začetkom spomladanskega dela predstavili trenerji prvoligaških zasedb, o statusu ljubljenca mariborskega občinstva, ki v tej sezoni še ni zaigral od prve minute, spregovoril trofejni strateg NK Maribor.

Ima še velik cilj

Tavares se je v prejšnji sezoni že navajal na status rezervista. Zbral je 32 nastopov, dosegel tudi devet zadetkov, a v povprečju na tekmo igral le 40 minut. Minutaža je nižja iz sezone v sezono. Tako je, na primer, v sezoni 2017/18, ki jo je kronal s 17 zadetki, v povprečju igral 58, v sezoni 2015/16 pa 71 minut. Foto: Grega Valančič/Sportida Tavares z Darkom Milaničem sodeluje že ogromno let. Njuna vez je čvrsta, kot kapetan predstavlja vez med strokovnim vodstvom in igralci. Čeprav v zadnjih sezonah več ne igra toliko, kot bi si želel, vedno bolj pa se v ospredje preriva pogled na njegova leta, je še vedno lačen dokazovanja. Lačen je tako minut kot tudi zadetkov, pa tudi asistenc, pri katerih pridejo še kako prav izdatne izkušnje.

"Zelo sem motiviran. Imam velik cilj in željo, ki me vsak dan motivira. Ljudje, navijači, klima, adrenalin. Vse. Klub je naredil dosti zame. Motivacijo predstavlja tudi moja družina. Rad bi pokazal otrokom, da sem še vedno motiviran. Da je življenje lepo, nogomet pa najlepši šport. Imam velik cilj v ligi," želi pobožni napadalec z Mariborom ubraniti naslov državnega prvaka, še povečati število doseženih zadetkov - s 150 je že zdaj absolutni rekorder v prvi ligi tekmovanja -, pred koncem kariere pa uresničiti še ogromno željo, da bi vsaj enkrat v ekipi zaigral skupaj s sinom Marcosom Tavaresom mlajšim, upom vijolic, ki mu do članske konkurence manjka še nekaj let.

V tej sezoni je na prvem večnem derbiju v Ljudskem vrtu odigral 30 minut, v Ljubljani pa zadnjih 14. Takrat je Maribor dosegel zmago ravno v zadnjih minutah. To je bil tudi prvi poraz Safeta Hadžića kot trenerja Olimpije proti največjemu tekmecu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Potem bi bilo njegovo srce polno, bogato kariero, v kateri je z Mariborom osvojil skorajda vse, kar se osvojiti da, pa bi lahko sklenil v svojem slogu, s širokim nasmeškom. V tej sezoni ga ljubitelji prvoligaškega nogometa zaradi manjšega števila igralnih minut niso zasledili tako pogosto, kot so bili vajeni.