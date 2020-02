Italijan, zaradi katerega bo v Sloveniji marsikaj drugače #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tabor pred prihodom Maura Camoranesija in Tabor po njem sta dve ločeni zgodbi, ki se zelo razlikujeta. "Po njegovem prihodu smo zrasli na vseh ravneh. Štab, ki smo ga postavili z njim in njegovimi pomočniki, je na najvišji ravni v Sloveniji," ponosno poudarja direktor sežanskega kluba Davor Škerjanc, vesel, da je novi trener, ki se lahko v bogati karieri pohvali tudi z naslovom svetovnega prvaka (Italija je bila najboljša na SP 2006 v Nemčiji), povečal zanimanje za moštvo z enim manjših proračunov v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Težko bo nadomestiti Sikimića

Mauro Camoranesi bo kot trener v 1. SNL debitiral v nedeljo na gostovanju v Ljubljani. Foto: Grega Valančič/Sportida Sežanci upajo, da bo Tabor dosegal vsaj podobne rezultate, kot jih je pred prihodom nekdanjega zvezdnika Juventusa. Češnjice so prezimile na osmem mestu, ki zagotavlja obstanek med najboljšimi. To je tudi osnovni cilj rdeče-črnih.

"Zadovoljen sem. Imamo ekipo z veliko voljo do dela," se 43-letni Italijan, rojen v Argentini, veseli zgodovinskega trenutka, prve tekme, ki jo bo vodil kot trener slovenskega prvoligaša. Dočakal jo bo v nedeljo, ko se bosta v derbiju začelja spopadla Bravo in Tabor. Pred tem je pilil formo s pomočjo osmih pripravljalnih tekem, na katerih pa se ni pogosto srečeval s prvoligaši.

"Vsak trener ima svojo zgodbo. Imamo mlado moštvo, ki se bori za mesta v spodnjem delu lestvice. Igrati moramo čvrsto, zelo dosledno, v visokem ritmu. Nasprotniku želimo povzročati veliko težav," je razkril cilje, ki jih želi uresničiti z zasedbo, v kateri so se pozimi zgodile številne spremembe.

Kaj o Camoranesiju menijo v taboru NK Tabor:

V napadu bo najbolj pogrešal napadalca Predraga Sikimića, ki je zaznamoval jesen s kar 12 zadetki in se preselil v Domžale. "Težko ga bo nadomestiti. Izgubili smo najboljšega strelca, poleg tega je s svojo osebnostjo zaznamoval tabor Tabora. Ne bo ga lahko zamenjati z drugimi igralci," se nekdanji varovanec vrhunskih trenerjev, med drugim so ga vodili Marcello Lippi, Fabio Capello in Claudio Ranieri, zaveda težave, ki bi jo lahko povzročala izguba prvega strelca.

Spremembe v zimskem prestopnem roku: Prišli: Damir Mehmedović/Avstrija (Wiener Neustadt, Avstrija), Kevin Doukoure in Denis Kouao, oba Slonokoščena obala (Djekanou, Slonokoščena obala), Guy Serge Yameogo/Slonokoščena obala (Williamsville, Slonokoščena obala), Karolis Laukžemis/Litva (Istra, Hrvaška), David Šugić/Hrvaška (Slaven Belupo, Hrvaška) Odšli: Predrag Sikimić/Srbija (Domžale), Stjepan Babić/Hrvaška (Ethnikos, Ciper), David Adam (PO Xylotymbou, Ciper), Žan Humer (konec kariere)

Trener z avtoriteto, preskok z umetne na naravno travo

Predrag Sikimić se je iz Sežane preselil v Domžale, kjer ga ponovno vodi Andrej Razdrh. "S takim trenerjem pride tudi avtoriteta na igrišču, vsi ga dobro poslušamo in sprejemamo njegove nasvete," pojasnjuje Erik Salkić, eden najbolj izkušenih igralcev Tabora. O tem, da so treningi pod vodstvom Camoranesija naporni, pa je spregovoril Leon Sever, s tremi zadetki najboljši strelec Tabora v tem koledarskem letu. V spomladanskem delu bo lahko sodeloval tudi s tremi nogometaši iz Slonokoščene obale, ki so že dalj časa v Sežani, a jeseni še niso bili registrirani za Kraševce.

Slovitemu Italijanu pri delu pomaga Almir Sulejmanović, ki je bil pred njim prvi trener Tabora: "Vsi se nadejamo, da bomo dobro delovali. Odšla sta Predrag Sikimić in Stjepan Babić, verjetno potrebujemo še nekaj tekem, da se privadimo na preskok z umetne na naravno travo."

S Camoranesijem sodelujeta še Andres Yllana, nekdanji igralec Brescie in Verone, ter izkušeni strokovnjak na področju telesne pripravljenosti Enrique Miguel, ki je bil med drugim osebni trener nekdanjega velikega zvezdnika Roberta Baggia.

Rezultati pripravljalnih tekem: