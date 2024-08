Začenja se v Kranju, bo Gorica ostala neporažena?

Avgust se v 2. SNL zaključuje s tekmami četrtega kroga. S petkovo tekmo na Gorenjskem bodo četrti krog prvenstva odprli nogometaši Triglava in Brinja.

V sobotnem delu drugoligaškega sporeda bodo odigrane štiri tekme, Tabor bo na domačem igrišču pričakal ljubljansko Ilirijo. Tudi v četrtem krogu pa bomo priča primorskemu obračunu, saj se bodo Tolminci pomerili z Dekančani.

V nedeljo, ko bomo že zakorakali v september, bodo odigrane še tri drugoligaške preizkušnje. V nedeljskem terminu bo odigrana še ena tekma na štajerskih tleh, Drava bo v najstarejšem slovenskem mestu gostila Gorico. "Plavo-beli" iz Primorske so po treh dejanjih nove sezone 2. SNL še edina neporažena ekipa prvenstva, samozavest pa so po dveh ligaških zmagah proti Triglavu in Bistrici okrepili še s pokalnim skalpom največjega tekmeca.

Druga liga, 4. krog:

Petek, 30. avgust:



Sobota, 31. avgust:



Nedelja, 1. september:



Lestvica: