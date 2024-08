Najboljši slovenski nogometni klubi, ki v tej sezoni nastopajo v Evropi (Olimpija, Maribor in Celje še vztrajajo, Bravo se je poslovil), bodo v pokalno tekmovanje vstopili šele pozneje, preostalih šest prvoligašev pa je na delu že v prvem krogu. Za zdaj so se vsi izkazali z izdatnimi zmagami. Domžalčani so odigrali prvo tekmo po odhodu trenerja Erika Merdanovića in s 5:0 v gosteh nadigral Rudar Trbovlje. Koprčani so v Ankaranu zmagali s 6:0, Nafta je Veržej na krilih štirikratnega strelca Nikole Jovičevića nadigrala z 9:0, najvišja zmaga dneva pa pripada Radomljam. Mlinarji so se na domačem stadionu znesli nad Zagorjani in zmagali z neverjetnih 14:0. Poslastica večera se obeta v Novi Gorici.