V Mariboru potekal Red Bull Flugtag #video

V Mariboru je danes potekalo edinstveno tekmovanje doma izdelanih letalnih naprav Red Bull Flugtag. Z vzletne ploščadi na Lentu so poletele številne leteče mojstrovine, ki so pristale v reki Dravi. Dogodek si je ob sončnem vremenu ogledalo več tisoč ljudi. Več si oglejte v videoposnetku.

Letos se je na Red Bull Flugtag Slovenija uvrstilo 37 ekip, ki so s svojimi kreativnimi idejami navdušile komisijo. Med njimi so bili slastne ekipe "Leteči zajtrk" in "Nedeljsko kosilo" kot tudi domiselne ekipe "Avatar: The last špricr bender" in "Leteča Viola".

Dogodek sta povezovala Tjaša Železnik in Jurij Zrnec, pomagal jima je Dejan Vedlin, leteči reporter pa je bil Filip Flisar Filip Flisar.

Red Bull Flugtag oziroma Red Bullov dan letenja se je odvijal že v 50 državah po vsem svetu. V Sloveniji smo ga lahko spremljali dvakrat, leta 2005 in 2012. Svetovni rekord na tekmovanjih meri 78,64 metra.