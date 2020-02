Največje osmoljence priprav osrečilo darilo NZS

Murska Sobota, eno od najbolj nogometnih mest v Sloveniji, živi za črno-bele. Izbranci Anteja Šimundže so na dobri poti, da se uvrstijo v Evropo. V prvenstvu ali pokalu, vseeno je. Čeprav strateg iz Maribora noče pretiravati s prevelikimi cilji, se zaveda, da je pred njim zgodovinska priložnost, saj lahko osvoji pokalno lovoriko sredi Fazanerije! Med pripravami je bil zadovoljen z marsičim, zmotile so ga le številne poškodbe, zaradi katerih je bil primoran poiskati dodatne okrepitve.

V Sloveniji lahko marsikateri klub računa na podporo zvestih navijačev, s tako srčnimi privrženci, ki spremljajo ljubljence v dobrem in slabem ter se z njimi odpravljajo na dolga gostovanja, pa se lahko pohvali le Mura. Več tisoč navijačev na gostovanjih v Ljubljani in Mariboru priča o izjemni ljubezni, ki vlada med nogometnim klubom in Prekmurci.

Bi se morala NZS glede prizorišča finala pokala odločiti drugače? Ne, vseeno je, kje se igra. 60,00% +

Da, Mura kot potencialni finalist bi bila deležna prednosti. 40,00% +

Zato si lahko le predstavljamo, kakšen spektakel bi se šele zgodil, če bi Mura zaigrala v finalu pokala in nato v Fazaneriji iskala pot do pokalne lovorike. Stadion, ki se ponaša z enim od najboljših obiskov v slovenskem prvenstvu, bi pokal po šivih, Slovenija pa doživela enega izmed vrhuncev, vsaj kar zadeva fanatično vzdušje na tribunah.

Obradović, Simić in Kozar končali sezono

Matko Obradović je po operaciji sporočil navijačem, da se bo vrnil še močnejši. Odločitev izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije (NZS), da bodo sklepno dejanje pokala igrali v Murski Soboti, je osrečila Muro, a jo po drugi strani tudi postavila pod pritisk, saj bo razočaranje še toliko večje, če se jim bo v polfinalu proti Aluminiju zalomilo in bodo lahko finale spremljali le s tribun. Zato je strokovno vodstvo v zimskem prestopnem roku podalo kar nekaj želja za prihod novincev. Številne so se uresničile, tako da je klop širša in bo lahko trener lažje posegal po rotacijah.

Popolno idilo so pokvarile le poškodbe, ki so povzročile veliko škodo zlasti na odgovornem položaju med vratnicama. Matko Obradović, po mnenju igralcev 1. SNL najboljši vratar prejšnje sezone, si je poškodoval desno dlan in že končal sezono. Predčasno je končal sezono tudi Renato Simić, obetavni krilni napadalec, ki je blestel na pripravljalnih tekmah, kjer je dosegel kar nekaj zadetkov. Do konca sezone bo manjkal tudi kapetan Alen Kozar, tako da je seznam poškodovanih kar izdaten.

Novincem pokazali, kaj in kako delati

Ante Šimundža je od pokalne lovorike oddaljen le še dva koraka. Foto: Grega Valančič/Sportida Šimundža je moral hitro poiskati dostojno menjavo za Obradovića, tako da je v Prekmurje privabil Marka Zalokarja, ki pa potrebuje še nekaj časa, da se privadi na novo okolje in zahteve, ki jih prinaša boj za Evropo.

''Dejstva, da so se nam zgodile poškodbe, ne moremo spregledati. Ampak verjamemo, da bomo iz tega prišli še močnejši. Zelo pomembno je, da so bili igralci, ki so dlje časa pri nas, na zelo visoki ravni, da so pokazali mlajšim in novincem, kaj in kako delati. In tega spoznanja se veselimo v spomladanskem delu," ostaja nekdanji slovenski reprezentant, ki je Muro popeljal že do drugoligaškega naslova, optimist. Verjame, da bo Mura vsaj enako uspešna, kot je bila v jesenskem delu, kjer je prezimila na petem mestu, v pokalu pa med štirimi najboljšimi.

Spremembe v zimskem prestopnem roku: Prišli: Jan Gorenc (Olimpija), Marko Zalokar (Krško), Andrija Filipović/Hrv (NAC Breda, Niz), Aleksandar Bogdanović/Srb (Portimao, Por), Renato Simić (Fiorentina, Ita), Staniša Mandić/ČG (Sogndal, Nor), Chris Cener (Maribor); Odšli: Žiga Laci (AEK Atene, Grč), Aleksandar Bošković, Armin Čerimagić/BiH (Triglav), Patrik Žekš (Ljutomer)

Laci poskrbel za rekordni prestop

Žiga Laci je zapustil Muro pri rosnih 17 letih. V prvi ligi je odigral dve tekmi za člane, enkrat je nastopil tudi v Evropi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura je v zimskem prestopnem roku izgubila mladega dragulja v obrambi Žigo Lacija. Komaj 17-letni branilec se je preselil v Atene, AEK pa je dobro napolnil blagajno soboškega kluba, saj je za Lacija plačal 400 tisoč evrov.

To je klubski rekord Mure, ki je tako ostala brez velikega upa slovenskega nogometa, a hkrati odprla vrata številnim novincem, s pomočjo katerih bi lahko Šimundža osrečil navijače in priigral evropsko vozovnico. To bi bila velika nagrada za zvestobo privržencev, ki so se lani razveselili reflektorjev, prenova stadiona pa še ni končana, tako da bi lahko v prihodnosti v Fazaneriji naleteli na še večje ugodje.

Ante Šimundža se bo v nedeljo pomeril s stanovskim kolegom Andrejem Razdrhom in napadalcem Domžal Slobodanom Vukom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Med pripravami so črno-beli poskrbeli za zanimiv fenomen, saj so veliko večino zadetkov dosegli v drugem polčasu. Bo tako obveljalo tudi konec tedna? Mura bo začela spomladanski nogometni ples v nedeljo na gostovanju v Domžalah.