Prestopna bomba iz Ljubljane: Olimpija pripeljala slovenskega reprezentanta

Slovenski nogometni jesenski prvak Olimpija je le nekaj dni pred večnim derbijem v Mariboru sklenil sodelovanje z izkušenim napadalcem Romanom Bezjakom, ki bo tako bogato kariero nadaljeval v Ljubljani. Bezjak, do pred kratkim standardni slovenski reprezentant, je nazadnje igral pri ciprskem prvaku Apoelu. Zmajevo gnezdo na drugi strani zapušča Goran Brkić in se odpravlja v tujino.

Ko je Roman Bezjak prekinil sodelovanje s ciprskim velikanom Apoelom iz Nikozije, pri katerem se ni niti enkrat vpisal med strelce, so se zanj potegovali številni klubi. Veliko je bilo govora o tem, da bi 30-letni napadalec nadaljeval kariero v Italiji, omenjala se je tudi možnost vrnitve na Reko, kjer je pred leti pomagal Rijeki do zgodovinske dvojne krone na Hrvaškem. Dnevi so tekli, zimski prestopni rok se je že končal, Korošec pa še vedno ni vedel, kje bo nadaljeval nogometno pot.

S Hadžićem je že dalj časa v stiku

Ker pa je imel proste papirje, je imel prednost, saj je lahko našel novega delodajalca tudi po izteku prestopnega roka. To je tudi udejanjil s sklenitvijo sodelovanja z Olimpijo. V Ljubljani bo igral do konca aktualne sezone, nato pa bodo sledili novi pogovori z vodstvom kluba glede morebitnega podaljšanja pogodbe.

Zmaji so danes dočakali novo okrepitev. Zeleno-beli dres bo oblekel slovenski reprezentant Roman Bezjak.



"Kot vidite, se je sodelovanje zgodilo bolj na koncu, vendar vsekakor ne na hitro. Že ob prekinitvi pogodbe z Apoelom sem bil v stiku z glavnim trenerjem Olimpije, Safetom Hadžićem. Takrat sem povedal, da hitre odločitve ne morem sprejeti, vendar sem pripravljen na morebitno dogovarjanje," je pojasnil novopečeni napadalec Olimpije.

Tako je trener Safet Hadžić, ki ga v soboto čaka ognjevit uvod v spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije, prejel pomembno okrepitev v napadu. Olimpija je s prihodom Bezjaka še bolj utrdila cilj, da ciljno črto prvoligaškega maratona prečka prva in osvoji naslov državnega prvaka.

Bezjak je pred leti pomagal Kekovi Rijeki do zgodovinske dvojne krone na Hrvaškem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po jesenskem delu ima pred Aluminijem in Mariborom štiri točke prednosti, pozimi pa je zadržala najmočnejša orožja v ekipi, kar navdaja navijače zeleno-belih, zlasti pa predsednika Milana Mandarića, ki po neuspelem poskusu prodaje do nadaljnjega ostaja prvi mož Olimpije, z velikim optimizmom.

Okrepil konkurenco v napadu

Roman Bezjak želi najti redno tekmovalno formo in se vrniti v dres slovenske izbrane vrste. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V ljubljanskem taboru, ki se danes v Kodeljevem pripravlja na sobotni derbi, prihoda zveneče okrepitve še niso naznanjali javnosti. Z njim se bo povečala konkurenca v napadu, kjer za zdaj kraljuje najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije Ante Vukušić, v konici pa igrata tudi Portugalec Jucie Lupeta in povratnik Haris Kadrić, ki se je vrnil iz Velenja.

Bezjak bo povečal konkurenco, z bogatimi izkušnjami pa lahko pomaga tudi na drugih igralnih položajih, kar je večkrat dokazal tudi v dresu slovenske reprezentance. Ko je Kekova četa v kvalifikacijah za EP 2020 dosegala največje uspehe in v nekaj dneh doma premagala tako Poljsko kot Izrael, je imel pomembno vlogo zraven tudi Bezjak, neutrudljivi borec in tekač, ki ga je bilo mogoče videti po vsem igrišču.

Brkić zapušča Olimpijo, zdravstvenih težav vedno manj Goran Brkić zapušča ljubljanski klub. Foto: Vid Ponikvar Na četrtkovem druženju z novinarji, kjer še ni bilo govora o prihodu Bezjaka, je trener Safet Hadžić potrdil, kako se zdravstveno stanje najboljših igralcev, ki zaradi takšnih in drugačnih razlogov niso mogli zaigrati na generalki v Celju (0:3), bistveno izboljšuje. Tako bodo Luka Menalo, Ante Vukušić, Nejc Vidmar, najverjetneje pa tudi Endri Čekiči nared za zahteven obračun z branilci naslova. Med njimi pa ne bo Gorana Brkića, ki se poslavlja od ljubljanskega kluba. Sprejel je ponudbo iz tujine, tako da se je v četrtek na treningu že poslavljal od soigralcev. Ime novega kluba za zdaj ostaja še skrivnost, trener Hadžić pa mu želi veliko sreče v nadaljevanju kariere, obenem pa dodaja, da med njim in zveznim igralcem iz Srbije, ki se je tako navezal na Slovenijo, da se je naučil tudi slovenskega jezika, ni bilo nikoli nesoglasij ali sporov, o čemer je občasno lahko prebiral v medijih. Ocenil je le, da ima Olimpija v tem trenutku v zvezni vrsti dovolj drugih igralcev, ki lahko pripomorejo h klubu še v večji meri kot 28-letni Brkić.

Po osmih letih v 1. SNL

Na dres nemškega Darmstadta nima prijetnih spominov, saj v prvi in drugi nemški ligi ni niti enkrat zatresel mreže. Foto: Getty Images Bezjak bo v slovenski prvi ligi zaigral prvič po osmih letih. Nazadnje je v 1. SNL zaigral 18. avgusta 2012, ko je s Celjem gostoval prav v Stožicah pri Olimpiji. Na stadionu, kjer po novem domuje, se je vpisal med strelce, skupno pa je v 1. SNL dosegel 34 zadetkov.

Nato se je odpravil v tujino, nabiral izkušnje v Bolgariji (Ludogorec – trikrat zapored prvak, zaigral je tudi v ligi prvakov), Nemčiji (Darmstadt), na Hrvaškem (Rijeka), na Poljskem (Jagiellonia) in na Cipru (Apoel), zdaj pa se vrača v domovino. V članski konkurenci je zbral že 367 nastopov, dosegel 112 zadetkov in prispeval še 33 asistenc.

Kaj nekdanji napadalec Celja pričakuje od večnega derbija med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu? Povedal je, da kljub temu, da sobotna tekma ne bo še o ničemer odločala, pričakuje zanimivo in borbeno igro. V soboto še ne bo zaigral za Olimpijo, potem pa bi se lahko kmalu pridružil soigralcem na igrišču in dokazal, da še ni pozabil igrati vrhunskega nogometa.

Ljubljančani so tako zimski prestopni rok, v katerem kljub drugačnim napovedim niso izgubili niti enega nosilca igre, končali z velikim presenečenjem. Okrepil jih je napadalec, ki v zadnjem desetletju spada med najboljše slovenske nogometaše.